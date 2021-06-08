По нынешним законам, за такое нарушение грозит штраф в 200-300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет. Законопроект увеличивает уголовные штрафы до 300-500 тыс. рублей, при этом лишить свободы благодаря его принятию смогут на два-три года. Вместо штрафа могут потребовать зарплату или доход нарушителя за период до трех лет, а сейчас это доход за два года.

Кроме того, в большинстве случаев в качестве основного вида наказания пьяным водителям "со стажем" пока назначают обязательные работы, что, по мнению депутатов, создает у любителей выпить уверенность в том, что такие правонарушения незначительны. Нынешний проект исключает данный вид наказания.

С целью не допустить таких водителей за руль депутаты ужесточают ответственность, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что ранее Госдума уже усилила наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. Он выразил надежду, что "все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв".

Замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, что проект касается граждан, которые уже имели уголовную либо административную ответственность за правонарушения, связанные с пьяным вождением. Нередко, отметил депутат, они продолжают прежнюю практику и вновь попадаются. По статистке, до 30% "пьяных" водителей ранее уже садились за руль в нетрезвом виде. "Ужесточение ответственности здесь - это последовательная позиция Госдумы", - уверен Исаев.

В Госдуме ожидают эффект от принятия нового закона. Для большинства нарушителей ужесточение штрафов будет существенным ударом по их доходам, а для некоторых такой штраф станет равнозначен стоимости автомобиля, заявил, в частности, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Полпред кабмина в Госдуме Александр Синенко ранее обратил внимание депутатов на то, что речь в законопроекте идет о тех, кто ранее совершил ДТП без тяжких последствий и летального исхода. Для таких тяжелых случаев, напомнил он, срок лишения свободы ранее уже увеличили - вплоть до 15 лет.