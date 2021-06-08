Их лучше не покупать. Названы самые проблемные машины с пробегом

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила свежий рейтинг надежности легковых автомобилей. Российское издание "ЗР" вычленило из него список пяти самых проблемных моделей из числа тех, что в том или ином виде представлены в России.

Бюджетный Dacia Logan второго поколения, известный у нас под маркой Renault, возглавил антирейтинг. По данным TUV, в возрасте 2-3 лет его индекс отказов составил 10,4/56, то есть 10,4% отказов при среднем пробеге 56 тысяч километров.

Более возрастные экземпляры не уступают по количеству поломок: 4-5 лет - 19,2/72, 6-7 лет - 30,9/102, 8-9 лет - 34,4/117, 10-11 лет - 37,5/137.

Второе место по количеству неисправностей занял Volkswagen Passat, который тоже отличился в двух возрастных группах (предыдущее поколение модели). Когда машине исполняется 4-5 лет, индекс отказов составляет 19,8/90, а при достижении возраста 6-7 лет индекс увеличивается до 25,3/120. Автомобили для России в техническом плане не отличались от европейских.

На третьей строке расположилась Mazda6 нынешнего поколения. Статистика показывает, что она досаждает владельцам только на небольших пробегах, индекс отказов в возрасте 2-3 года составляет 8,5/52.

Hyundai Tucson/ix35 второго поколения (2010-2015) в возрасте 10-11 лет ломается в 34% случаев при среднем пробеге 130 тысяч км.

Пятая позиция за Nissan Qashqai первого поколения. В возрасте 10-11 лет индекс его отказов составляет 32,9/136. К нам эти машины поставлялись с завода в Сандерленде (Великобритания), поэтому они не отличались от европейских версий.

Рейтинг, разумеется, составлен на основе выгрузки данных по Европе, поэтому информацию из него нельзя автоматически экстраполировать на Россию. В нашей стране и условия эксплуатации другие и машины, как правило, несут в себе конструктивные изменения - для адаптации к сложным условиям. Кроме того, в РФ потребители выбирают бензиновые автомобили, а в Европе велика доля дизельных машин, особенно среди более старых моделей.