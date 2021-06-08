Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом

Некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные этим могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий. Об этом напомнил юрист Алексей Петропольский.

Первого августа ожидается перерасчет пенсий. Он коснется только работающих пенсионеров, выплаты повысятся максимум на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Отмечается, что в этом году 1 ИПК равен 98 рублям 86 копейкам.

"Беременные женщины в трудном положении смогут получить материальную поддержку в размере 6 тысяч 350 рублей с первого июля. Рассчитывать на выплату смогут вставшие на учет в ранние сроки беременности - до 12 недель", - приводит пояснения юриста агентство "Прайм".

Эксперт напомнил, что с июля неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет смогут получать по 5 650 рублей ежемесячно. Выплаты предоставят тем, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов, отметил юрист. Семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка в августе.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что единовременную выплату в десять тысяч рублей в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.