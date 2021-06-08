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08.06.2021 04:45
Рубрика: Экономика

Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом

Некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные этим могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий. Об этом напомнил юрист Алексей Петропольский.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Прием заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками начнется 15 июля

Первого августа ожидается перерасчет пенсий. Он коснется только работающих пенсионеров, выплаты повысятся максимум на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Отмечается, что в этом году 1 ИПК равен 98 рублям 86 копейкам.

"Беременные женщины в трудном положении смогут получить материальную поддержку в размере 6 тысяч 350 рублей с первого июля. Рассчитывать на выплату смогут вставшие на учет в ранние сроки беременности - до 12 недель", - приводит пояснения юриста агентство "Прайм".

Эксперт напомнил, что с июля неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет смогут получать по 5 650 рублей ежемесячно. Выплаты предоставят тем, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов, отметил юрист. Семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка в августе.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что единовременную выплату в десять тысяч рублей в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети

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