Кроссовер Peugeot 2008 получил в России новые мотор и коробку

Продажи нового Peugeot 2008 в России стартовали в декабре 2020 года. Теперь французский автопроизводитель объявил о начале приёма заказов на новую версию модели.

Кроссовер получил 150-сильный двигатель семейства PureTech и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Отмечается, что Peugeot 2008 стал быстрее (разгон до 100 км/ч за 8,7 с.) и экономичнее (расход снизился до 6,1 л. на 100 км).

До сих пор автомобиль предлагался с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л.с. или 130 л.с. Коробки - либо 6-ступенчатая МКП, либо 6-ступенчатая АКП.

Помимо этого, Peugeot 2008 в новом варианте оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go, системой автоматического экстренного торможения, системой удержания в центре полосы движения, системой помощи при парковке.

Кроссовер с таким двигателем доступен в комплектации GT. Его стоимость - 2 229 000 рублей.

Напомним, Peugeot 2008 выпускается на заводе в городе Виго (Испания).