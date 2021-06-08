Лукашенко поручил наращивать производство стрелкового оружия

Не рассчитывать на поставки зарубежного вооружения, а приступить к производству собственного стрелкового оружия потребовал во вторник Александр Лукашенко, заслушав доклад о перспективах развития военно-промышленного комплекса страны.

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул глава государства.

"Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", - цитирует верховного главнокомандующего БЕЛТА.

Для организации производства такого оружия, по его словам, может быть полезен опыт России. "Близкая нам страна, с которой мы разрабатываем, производим оружие. Россия - она абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство", - констатировал президент.

Уже по итогам доклада белорусского лидеру, председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус дал понять, что в стране сформирован научно-производственный кластер "Устье" на территории Оршанского региона. "Сегодня там пять новых цехов, объектов, где мы производим, модернизируем определенные типы стрелкового оружия. Часть этих видов уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Беларуси. Освоено серийное производство уже трех типов патронов. Работа в данном направлении будет продолжена", - проинформировал глава военпрома.