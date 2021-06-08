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08.06.2021 21:13
Рубрика: В мире

Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

Текст: Екатерина Забродина
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который во вторник 8 июня получил пощечину во время рабочей поездки в департамент Дром, по горячим следам прокомментировал инцидент, наделавший столько шума. Как передает телеканал BFM, в интервью региональному порталу Dauphiné глава Пятой республики заявил, что не собирается драматизировать ситуацию и избегать встреч с согражданами, а продолжит и впредь открыто с ними общаться.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT

"Не будем раздувать этот инцидент, который я считают единичным случаем. Он не должен отвлекать внимание от реально насущных проблем", - сказал Макрон.

Фото: Ludovic MARIN / POOL / AFP
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И хотя на кадрах с места событий видно, как после атаки президент резко разворачивается и уходит, он заверил журналистов, что потом еще сфотографировался с группой граждан, в ряды которых затесался агрессор. Напомним, во время посещения лицея Макрон подошел к ограждению, за которым его встречали местные жители, и дружелюбно взял за руку бородатого мужчину в маске, который внезапно попытался ударить президента по лицу (в Елисейском дворце настаивают, что это была лишь "попытка пощечины", которую пресекли охранники). Как бы то ни было, Эмманюэль Макрон заверил, что его "ничего не остановит", и он будет "продолжать в том же духе".

Между тем французские СМИ выяснили, что напавшим на президента оказался 29-летний уроженец этих мест Дамьен Т., любитель исторических реконструкций на тему средневековых рыцарских турниров, а заодно участник несанкционированных пикетов "желтых жилетов". Знатоки законодательства Пятой республики считают, что молодому человеку, который задержан и дает показания в жандармерии, может грозить штраф и даже тюремный срок до трех лет. Впрочем, он может отделаться и условным наказанием.

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