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Microsoft перестала обновлять Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
08.06.2021,  
18:06
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Корпорация Microsoft на несколько недель оставит актуальной сборку Windows 10 с номером 21390, которая была выпущена в начале мая, и не будет выпускать обновления вплоть до 24 июня.

Фото: istock

Именно в этот день должен состояться выход новой версии платформы, которая может получить название Windows 11, пишет WinFuture. Приостановку развертывания обновлений в Microsoft объясняют необходимостью протестировать их. По всей видимости, компания хочет сохранить в секрете новые функции Windows, пишет издание.

Microsoft автоматически обновила Windows 10

Сейчас же все нововведения удалены из тестовых версий для разработчиков Insider Preview. В сообществе полагают, что Microsoft хочет добиться эффекта неожиданности - как Apple с новыми версиями своей macOS.

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