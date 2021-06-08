Microsoft перестала обновлять Windows 10

Корпорация Microsoft на несколько недель оставит актуальной сборку Windows 10 с номером 21390, которая была выпущена в начале мая, и не будет выпускать обновления вплоть до 24 июня.

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Именно в этот день должен состояться выход новой версии платформы, которая может получить название Windows 11, пишет WinFuture. Приостановку развертывания обновлений в Microsoft объясняют необходимостью протестировать их. По всей видимости, компания хочет сохранить в секрете новые функции Windows, пишет издание.

Сейчас же все нововведения удалены из тестовых версий для разработчиков Insider Preview. В сообществе полагают, что Microsoft хочет добиться эффекта неожиданности - как Apple с новыми версиями своей macOS.