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08.06.2021 12:55
Рубрика: Digital

Минздрав рассказал, как искусственный интеллект поможет ставить диагнозы

Текст: Елена Манукиян

Росздравнадзор зарегистрировал два новых сервиса со встроенным искусственным интеллектом, которые будут помогать врачам ставить диагнозы. Об этом "Российской газете" сообщили в Минздраве.

Фото: Александр Корольков
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Это программное обеспечение "Цельс" компании "Медицинские скрининг системы", оно анализирует цифровые медицинские снимки и выявляет на них признаки различных патологий, в том числе онкологию на ранних стадиях. По словам разработчиков, сервис был опробован в полевых условиях: так, в течение 2020 года его использовали в реальной клинической практике московские рентгенологи.

Также регистрационное удостоверение получила нейросетевая система Care Mentor AI от компании "Третье Мнение" для расшифровки рентгеновских снимков, флюорографии, компьютерной томографии. Алгоритм обучался на выборке из более чем в один млн исследований, подготовленных в десяти российских клиниках. Нейросеть распознает более 50 заболеваний, в числе которых - коронавирус.

В Минздраве отмечают, что применение искусственного интеллекта в диагностике и постановке диагнозов поможет минимизировать риски ошибок, вызванных человеческим фактором.

В Центре компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава напомнили, что внедрение решений на основе искусственного интеллекта - задача, которая учтена в Федеральном проекте "Искусственный интеллект". "Умные технологии способствуют улучшению качества и доступности медицинской помощи", - подчеркнул руководитель центра Михаил Левин. При этом с 2020 года регистрировать изделия на основе искусственного интеллекта стало легче, потому что процедуру упростили.

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