Мурашко: Данные о возможности вакцинации "Спутником V" беременных изучаются

Специалисты анализируют данные о возможности применения вакцины против коронавируса "Спутник V" среди беременных. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование", - отметил глава Минздрава. По его словам, проведен анализ среди пациентов, которые получили вакцину от COVID-19, встретились пациентки, которые забеременели и не знали об этом. "Я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы", - сказал он. Скоро также начнется оценка безопасности вакцинации от коронавируса детей, добавил министр.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о стоимости вакцины "Спутник V". Она "стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня", - сказал министр, подчеркнув, что в общей сложности для вакцинации россиян закуплено уже более 30 миллионов доз "Спутника V".

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.