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08.06.2021 13:35
Рубрика: Легковые авто

Новый Cadillac Escalade для России: старт заказов и странная цена

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Cadillac. Фото: Пресс-служба Cadillac.
Фото: Пресс-служба Cadillac.

Компания Cadillac открыла приём предзаказов в России на Escalade пятого поколения. Полноразмерный внедорожник в "базе" стоит от 7 777 777 рублей.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Снаружи новый Cadillac Escalade получил 22-дюймовые колёсные диски и горизонтальную головную оптику. При этом модель сохранила вертикальные световые элементы.

Впервые для Escalade предлагаются комплектации Sport и Sport Platinum. Отличительными чертами данных версий являются чёрная решётка радиатора и чёрные декоративные элементы кузова.

Внутри Escalade может похвастать изогнутым OLED-дисплеем диагональю более 38 дюймов. Система включает в себя сенсорную панель, комбинацию приборов, информационно-развлекательный комплекс.

Автомобиль с оригинальной рамой оснащается независимой многорычажной задней подвеской, адаптивной пневматической подвеской, задним дифференциалом с электронной автоматической блокировкой.

Под капотом внедорожника располагается бензиновый V8 объёмом 6,2 литра и мощностью 416 л. с. Коробка - 10-ступенчатый "автомат".

Фото: Пресс-служба Cadillac.
Фото: Пресс-служба Cadillac.
#Cadillac