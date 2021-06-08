Новый Chevrolet Tahoe: дата старта продаж и рублевые цены

Российские дилеры Chevrolet начали принимать заказы на Tahoe нового поколения. Продажи модели стартуют уже 1 июля.

Chevrolet Tahoe будет представлен в двух комплектациях: спортивной RST (6 099 000 рублей) и Z71 (5 999 000 рублей) для бездорожья.

Обе версии объединяют чёрные глянцевые элементы кузова. Но RST и Z71 отличаются дизайном и размерностью колёсных дисков, а также рисунком решётки радиатора и некоторыми опциями.

Рамный внедорожник оснащается 5,3-литровым двигателем V8 мощностью 343 л. с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Помимо этого, машина оборудована адаптивной пневматической подвеской Air Ride Adaptive Suspension, двухскоростной раздаточной коробкой с электронным управлением, полным комплексом систем активной и пассивной безопасности.

Chevrolet Tahoe получил оригинальную внешность и увеличенную до 3 071 мм (+125 мм) колёсную базу. Общая длина автомобиля достигает 5 351 мм (+169 мм).

По внутреннему убранству модель имеет новую архитектуру, аналоговую приборную панель, шайбы-крутилки, 10-дюймовый планшет мультимедийной системы, аудиосистему Bose Premium.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.