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08.06.2021 15:07
Рубрика: Легковые авто

Новый Chevrolet Tahoe: дата старта продаж и рублевые цены

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Российские дилеры Chevrolet начали принимать заказы на Tahoe нового поколения. Продажи модели стартуют уже 1 июля.

Фото: Пресс-служба Cadillac.
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Chevrolet Tahoe будет представлен в двух комплектациях: спортивной RST (6 099 000 рублей) и Z71 (5 999 000 рублей) для бездорожья.

Обе версии объединяют чёрные глянцевые элементы кузова. Но RST и Z71 отличаются дизайном и размерностью колёсных дисков, а также рисунком решётки радиатора и некоторыми опциями.

Рамный внедорожник оснащается 5,3-литровым двигателем V8 мощностью 343 л. с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Помимо этого, машина оборудована адаптивной пневматической подвеской Air Ride Adaptive Suspension, двухскоростной раздаточной коробкой с электронным управлением, полным комплексом систем активной и пассивной безопасности.

Chevrolet Tahoe получил оригинальную внешность и увеличенную до 3 071 мм (+125 мм) колёсную базу. Общая длина автомобиля достигает 5 351 мм (+169 мм).

По внутреннему убранству модель имеет новую архитектуру, аналоговую приборную панель, шайбы-крутилки, 10-дюймовый планшет мультимедийной системы, аудиосистему Bose Premium.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.
#Chevrolet