Почему вариатор называют самой "неприятной" трансмиссией

Бесступенчатая трансмиссия, или вариатор, была придумана в Германии, но особую популярность приобрела в Японии. Недорогая в производстве, экономичная коробка передач не стала мировым хитом. Почему так произошло?

Есть несколько принципиальных минусов, с которыми готов мириться далеко не каждый водитель. Первый - это звук, который издает во время работы любой вариатор.

Причина - это принцип его работы. Передаточное отношение здесь создают не зубчатые колеса, а ремень, работающий за счет натяжения и трения, пишет aif.ru. Чем выше обороты - тем громче издаваемые им высокочастотные звуки, с которыми не справляется никакая шумоизоляция.

Во время движения автомобиля "песня" вариатора может меняться от жужжания до свиста, любая из этих тональностей человеческому уху неприятна. Со временем в общий хор подключается звук изношенных подшипников, а также новые модуляции ремня, который начинает то и дело проскальзывать на шкивах от изношенности. Решить проблему со звуками вариатора производители не могут: это обычная физика.

Еще один минус, который изначально воспринимается как плюс - это отсутствие фиксированных ступеней. Принцип работы вариатора долгое время не могут понять водители, привыкшие к механической трансмиссии и "автомату". И поэтому не доверяют бесступенчатой коробке.

К примеру, на небольшом газу трансмиссия выдает крутящий момент за счет перемещения шкивов, а не открытия дросселя и роста тяги. Двигатель экономит топливо и снижает количество выбросов. Когда водитель смотрит на тахометр и спидометр, то видит, что со снижением числа оборотов начинает расти скорость.

Автопроизводители пытаются придать вариатору некие черты традиционных коробок передач. Например, создают программные режимы работы, внешне повторяющие набор гидромеханического автомата. Но суть от этого не меняется.

Для российских автовладельцев существенный минус вариатора - необходимость особенно бережного к нему отношения зимой. Без полного прогрева в холодное время года бесступенчатую коробку эксплуатировать нельзя. Ремень просто пробьет застывшую пленку холодной смазки и начнет царапать конус. В неподготовленном состоянии вариатор переходит в аварийный режим работы, резко увеличивая потребление топлива.

Ресурс вариатора при правильной эксплуатации достигает 180 тысяч километров. Однако пара-тройка пробуксовок в снегу или в грязи приведет к повреждению поверхностей шкивов. Микростружка попадает в масло, затем в редукционный клапан регулировки давления смазывающей жидкости. Нестабильное давление ухудшает циркуляцию масла, ремень трется все сильнее и увеличивает выработку деталей.

Отсюда еще один минус вариатора - у не самого аккуратного водителя ресурс коробки падает чуть ли не до 60 тысяч километров. Этот вид трансмиссии подходит для внимательного и спокойного автовладельца, который не практикует резких разгонов и торможений и предпочитает городскую неторопливую езду.