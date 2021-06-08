Поправки о ежегодной вакцинации от COVID-19 доработают к 15 июня

Законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок будет доработан поправкой о добровольности прививки и вынесен на второе чтение 15 июня. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Именно на таких условиях законопроект ранее был поддержан в первом чтении на пленарном заседании. При этом депутаты приняли постановление, где зафиксировали необходимость доработки.

"Ко второму чтению в законопроекте должна появиться норма, защищающая права граждан. Прививка - только добровольная, - подчеркнул спикер. - С одной стороны, мы должны предоставить возможность привиться тем, кто хочет. С другой стороны, не должно быть никакой обязаловки и никаких санкций".

В Минздраве депутатам заявили, что обязательности и не предполагается. Мало того, вакцинация против коронавирусной инфекции медицинских работников тоже остается добровольной.

Однако в документе соответствующей нормы не оказалось. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, отсутствие профилактических прививок влечет отказ от приема на работу (или отстранение от нее), если ее выполнение связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. На это Минздраву указал Володин и другие депутаты.

Спикер предложил дать неделю на доработку профильному комитету вместе с коллегами из правительства и 15 июня вынести законопроект для рассмотрения во втором чтении.

Докладчик по проекту - замминистра здравоохранения Олег Гриднев - подтвердил, что правительство готово поработать над такой поправкой совместно с депутатами.

"Мы, безусловно, проведем работу с профильным комитетом для внесения изменений, чтобы еще раз подчеркнуть добровольность, - заявил он. - Это необходимо, чтобы все наши коллеги и население понимали, что эта вакцинация важная и в то же время на добровольных началах".

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов пояснил, что в целом подзаконные акты Минздрава не предусматривают какой-либо обязательности. "Но, чтобы не было сомнений, в законе надо обязательно уточнить ко второму чтению в виде поправки", - согласился с депутатами он.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов тоже подтвердил: "Мы проработаем все ко второму чтению". "Концепция закона не меняется, у нас задача одна - обеспечить вакцинацию с учетом ее добровольности в национальный календарь", - добавил парламентарий.

Однако, по словам бывшего руководителя Роспотребнадзора РФ, депутата ГД Геннадия Онищенко, для некоторых профессиональных групп вакцинация действительно является обязательной и должна оставаться таковой. Он привел в пример работников института полиомиелита, производящего вакцину, которая "выращивается из натурального коронавируса". "Все медицинские работники, которые находятся в красной зоне и имеют прямой контакт, конечно, без наших уговоров привьются", - считает Онищенко.