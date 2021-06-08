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08.06.2021 15:30
Рубрика: Легковые авто

Поставщики сдали Apple: у IT-гиганта будет свой электрокар

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Apple ведёт переговоры с китайскими компаниями CATL и BYD, основная повестка - поставки тяговых батарей. Получается, что Apple всё-таки вынашивает планы по созданию собственного электрокара, и они довольно серьёзные.

Фото: Пресс-служба Kia.
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О переговорах между Apple и компаниями из Поднебесной сообщает Reuters со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

По их информации, американский производитель потребительской электроники выдвинул основополагающее условие для сотрудничества: создание мощностей по выпуску аккумуляторов на территории США.

Видимо, это необходимо для того, чтобы Apple, отличающаяся щепетильностью в вопросах качества, было легче контролировать соответствие продукции стандартам.

CATL - крупнейший поставщик батарей, в том числе для Tesla, не желает строить завод в Соединённых Штатах из-за напряжённости в отношениях Пекина и Вашингтона, сообщили собеседники Reuters. Ещё одна причина - для такого мероприятия необходимы огромные инвестиции.

Apple, BYD и CATL никак не прокомментировали информацию о переговорах.