Премьер Беларуси вручил награды за достижения в области качества

За высокие результаты в области качества продукции, внедрение инновационных технологий в Беларуси определены победители конкурса на соискание премии правительства, которым 8 июня премьер-министр Роман Головченко вручил заслуженные награды, информирует БЕЛТА.

Современный мир, убежден премьер, "требует, чтобы стандарты качества внедрялись абсолютно на всех стадиях жизненного цикла изделий". И отрадно, констатировал он, что в республике есть такие предприятия. Более 50 процентов выпускаемой продукции и услуг поставляют на экспорт сегодняшние лауреаты. Они успешно осваивают новые рынки сбыта, развивают экспорт и тем самым наполняют понятие белорусского качества новым смыслом.

Весомый вклад в развитие национальной экономики и качественную продукцию, по оценке главы правительства, вносит малое, среднее предпринимательство и в целом частный бизнес. А это способствует не только увеличению экспорта, но и дает возможность на внутреннем рынке замещать товары, которые пока еще импортируются из-за рубежа. В этой связи он напомнил, что, к сожалению, "в современном мире зависимость от товаров, технологий и услуг зачастую становится инструментом экономического и политического давления".

Слова благодарности прозвучали от лица правительства и в адрес национальной науки, благодаря усилиям которой происходит инновационный прорыв. "Научно-ориентированное образование молодежи способно создать высокий потенциал, который способствует устойчивому развитию общества и экономики", - убежден Головченко.

Лауреатами конкурса стали в этом году 13 организаций, 22 - подтвердили звание лауреата, полученное ранее. Еще две организации стали дипломантами, а одна организация удостоена специальной награды "Социальная ответственность". Кроме того, сообщает агентство, были вручены нагрудные знаки "Лидер качества", награждены победители конкурсов "Лучший менеджер по качеству" и "Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества".