Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что президент Джо Байден едет в Европу на переговоры "с позиции силы".

Понятно, что в этом заявлении содержится большой элемент позерства и пропаганды, написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор не исключил, что хозяин Белого дома действительно может попробовать начать диалог с Владимиром Путиным с позиции силы, однако это будет большой ошибкой. Байден убедится, что на такой основе продвинуться никуда не получится, и возможность более стабильных отношений будет похоронена.

При этом Пушков не исключает, что американский президент отдает себе в этом отчет. "В этом случае есть некоторый шанс на восстановление ограниченного диалога между Вашингтоном и Москвой, прежде всего по вопросам стратегических вооружений, которые особенно беспокоят США", - заключил сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако в вопросе санкций они не отступят. По словам российского сенатора, именно это и есть суть политики нынешней американской администрации. Он подчеркнул, что иллюзий быть не должно, и Псаки открыто говорит об этом.