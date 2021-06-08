Новости

Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы 04:28
АТОР: Число иностранцев, желающих привиться в РФ, составляет несколько тысяч 04:00
Мурашко: Данные о возможности вакцинации "Спутником V" беременных изучаются 03:27
Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов 03:15
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от COVID-19 02:53
Генсек НАТО: Диалог с Россией не является признаком слабости 02:35
Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы" 01:51
США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана 01:24
Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов 00:54
Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве 00:06
TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей 07.06.2021
Ростуризм и Росавиация напомнили о рисках полета на грузопассажирских рейсах 07.06.2021
Лавров обсудил с главами МИД Франции и Германии Донбасс и Карабах 07.06.2021
Путин наградил орденами тренера Москвину и актрису Чурсину 07.06.2021
Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 07.06.2021
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 07.06.2021
Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию 07.06.2021
За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса 07.06.2021
Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня 07.06.2021
После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов 07.06.2021
На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в расщелину альпиниста 07.06.2021
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом 07.06.2021
На пляжах Южной Кореи для поиска зараженных COVID задействовали дроны 07.06.2021
Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае до 6 процентов 07.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 04:28
Рубрика: Власть

Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что президент Джо Байден едет в Европу на переговоры "с позиции силы".

Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы"

Понятно, что в этом заявлении содержится большой элемент позерства и пропаганды, написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор не исключил, что хозяин Белого дома действительно может попробовать начать диалог с Владимиром Путиным с позиции силы, однако это будет большой ошибкой. Байден убедится, что на такой основе продвинуться никуда не получится, и возможность более стабильных отношений будет похоронена.

При этом Пушков не исключает, что американский президент отдает себе в этом отчет. "В этом случае есть некоторый шанс на восстановление ограниченного диалога между Вашингтоном и Москвой, прежде всего по вопросам стратегических вооружений, которые особенно беспокоят США", - заключил сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако в вопросе санкций они не отступят. По словам российского сенатора, именно это и есть суть политики нынешней американской администрации. Он подчеркнул, что иллюзий быть не должно, и Псаки открыто говорит об этом.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии