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08.06.2021 22:20
Рубрика: Власть

Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Байден как опытный политик должен понять, что на встрече с Путиным ему не надо пытаться навязывать свои условия. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о длительной подготовке президента США к саммитам в Европе.

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"Он готовился 50 лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", - заявила Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о подготовке американского президента к первому зарубежному турне.

"Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит", - написал по этому поводу Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также выразил надежду, что Байден не станет "играть мускулами".

Фото: EPA-EFE/Samuel Corum
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"У его собеседника они в любом случае крепче", - предупредил Пушков.

Напомним, в ходе поездки в Европу Джо Байден проведет саммиты с руководителями стран НАТО, G7 и российским лидером Владимиром Путиным. Встреча с последним намечена на 16 июня.

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