Более 5 тонн мусора убрали атомщики с берега Удомельского водохранилища

Всемирный день охраны окружающей среды работники Калининской АЭС отметили массовым экологическим субботником. Накануне, 4 июня, сотрудники отдела охраны окружающей среды и цеха гидротехнических сооружений КлнАЭС привели в порядок участок водоохранной зоны Удомельского водохранилища площадью 12 гектар.

С помощью специальной техники, в том числе самосвалов и погрузчиков, участники акции собрали более 5 тонн мусора, накопившегося там с прошлого года. Затем его вывезли на муниципальный полигон коммунальных отходов.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрея Данилкина, берега водоемов - популярное место отдыха среди удомельцев, о чем говорят многочисленные следы от костров, а также мусор, оставленный отдыхающими. С ветром он попадает в воду и оседает на дне. Там отходы накапливаются в течение многих лет и наносят существенный вред водной экосистеме.

"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Важно, чтобы жители и гости города помнили об этом и бережно относились к местам отдыха, оставляя их чистыми. Мы также не снимаем с себя ответственности и на постоянной основе очищаем водоохранные зоны в районе гидротехнических сооружений. А при необходимости проводим субботники в наиболее "проблемных" местах", - сказал Андрей Данилкин.