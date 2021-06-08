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08.06.2021 11:15

Автомобиль по-брянски

На ПМЭФ заключено соглашение о развитии автозавода
Текст: Александр Федосов (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 124(8475)
Несколько значимых соглашений заключил губернатор Брянской области Александр Богомаз на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Одно из них касается Брянского автомобильного завода.

Казалось бы, о крупном предприятии, где ранее трудились 16 тысяч человек, должны знать многие, однако это не так. Причина проста: оборонный завод выпускал технику прежде всего для армии. Однако в последние годы он наладил производство машин для нефтегазового комплекса и для МЧС. Перспектива расширилась, когда БАЗ вошел в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". С директором Северо-Западного регионального центра концерна Михаилом Подвязниковым и подписал соглашение Александр Богомаз.

В документе речь идет об инвестиционных проектах, которые предусматривают модернизацию производственных мощностей Брянского автомобильного завода. Как пояснил губернатор, будет создаваться наукоемкая конкурентоспособная продукция гражданского и военного назначения. Первый серьезный шаг был сделан пять лет назад, когда АО "БАЗ" и правительство Брянской области заключили договор о расширении производства АО "БАЗ" для выполнения государственного оборонного заказа. На сегодня вложили 643 миллиона рублей - приобрели новое оборудование, выполнили проектные работы. Теперь это направление будет развиваться, однако инвестиции составят уже гораздо большую сумму - 12 миллиардов рублей.

Проект предусматривает строительство площадью 50 тысяч квадратных метров

- Проект предусматривает строительство на территории АО "БАЗ" новых производственных мощностей площадью около 50 тысяч квадратных метров, на которых разместятся основные цеха и административные помещения, а также новый учебный центр, - рассказал губернатор Александр Богомаз.

Строительство испытательного полигона и техническое перевооружение завода будут вести по государственной программе Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса". На территории предприятия создадут контрольно-испытательные трассы, позволяющие проводить исследования серийной и перспективной продукции, а также оснастят лабораторно-испытательный комплекс. В итоге будет усовершенствована автоматизированная инфраструктура завода, а линии станут гибкими.

Еще одно соглашение подписали руководители Брянской и Московской областей, а также холдинга "Мираторг" и компании "Иннопрактика". Оно касается сотрудничества в области агрогенетики и биотехнологий. Проекты в сфере селекции и генетики животных очень востребованы сельским хозяйством страны. В 2019 году в Домодедове создали крупнейшую в России лабораторию молекулярно-генетической экспертизы. Она помогает проводить генотипирование крупного рогатого скота и создавать референтную базу животных.

Стоит также задача развития рынка биотехнологий для агропромышленного комплекса. Испытания биопрепаратов сейчас ведутся в 20 российских областях и охватывают более 100 предприятий, включая "Мираторг", у которого самое крупное поголовье скота. Часть инновационных препаратов будут применять на производственных площадках холдинга в Брянской области. В 2021 году опробуют более 500 биологических средств защиты растений, кормовых добавок для животных и биоконсервантов для заготовки кормов.

- Брянская область успешно развивает сельское хозяйство. Соглашение станет очередным шагом для мясного скотоводства в России, - заявил Александр Богомаз.

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