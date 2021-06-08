Названы самые оживленные дороги Москвы

Столичный департамент транспорта назвал самые оживленные улицы города. Получилось, что дороги с наибольшим трафиком сосредоточены в западной части Москвы.

В ТОП-3 столичных дорог с наиболее интенсивным движением вошли Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова. Также в этот рейтинг попало и Ленинградское шоссе. Напротив, меньше всего автомобилей одновременно попадают на дороги северо-востока. В число самых спокойных магистралей вошли Алтуфьевское шоссе и Осташковская улица.

Однако в дептрансе отмечают, что самая "свободная" в городе улица - Осташковская - все равно принимает в сутки до 19,5 тысячи автомобилей в одном направлении. Поэтому во многих случаях быстрее всего добраться до работы и домой можно на общественном транспорте.