Суд оставил в силе приговор Соболь за проникновение в чужую квартиру

Перовский районный суд Москвы оставил без изменения приговор мирового судьи судебного участка 276 района Новокосино в отношении Любови Соболь. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк. Также, по ее словам, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты.

Мировой суд 15 апреля приговорил Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10 процентов дохода в пользу государства. Ее признали виновной по статье УК о нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

По данным Следственного комитета, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После того как ее не пустили, она обманула курьера, сказав, что она брошенная жена, а в квартире якобы ее маленький ребенок, с которым ей не дают общаться.

По данным следствия, проникнув в квартиру, Соболь оттолкнула пенсионерку, ворвалась внутрь и начала все снимать на телефон. Она искала проживающего, по ее мнению, в квартире сотрудника спецслужб.