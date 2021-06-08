Дорожники теперь не жалеют денег на оборудование для исследования качества трасс. Ведь они заинтересованы в этом как никто другой.

В Белгородской области, например, гарантия на обновленную трассу составляет семь лет. Если за это время качество дороги ухудшается, подрядчик ремонтирует ее за свой счет.

Там, где есть такие условия, не скупятся дорожники и на особо прочные материалы и современные технологии. Помогает им переходить на них и нацпроект "Безопасные качественные дороги".

В Татарстане инновационные решения будут использовать на 65 из 90 объектов, вошедших в нацпроект. В трех городах уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Это европейский стандарт. По мнению специалистов, его применение улучшит качество и долговечность дорожного покрытия. Немаловажно и то, что такая одежда для дорог не требует огромных затрат на ремонт и строительство.

А в Ставропольском крае при реконструкции участка региональной дороги Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская применялась технология холодного ресайклинга. Она тоже из перечня наилучших. Суть технологии: верхний слой покрытия фрезеруют, в полученную массу вводят добавки, а затем смесь укладывают в основание дороги и уплотняют. Увеличивается прочность конструкции всей дорожной одежды. Применяют здесь и ЩМА.

Используется в ремонте дорог в рамках нацпроекта и укладка в асфальтобетонное покрытие полиэфирной георешетки. Она играет роль армирующей прослойки между слоями асфальтобетона. Всего в этом году будет отремонтировано более 5,3 тысячи участков протяженностью 15,5 тысячи километров. Среди них не только большие трассы, но и дороги местного значения.

В Белгородской области значительная часть их - это межмуниципальные транспортные артерии. Местные жители отмечают, что ремонтом это назвать сложно, скорее - реконструкция. Ведь обновляется не только дорожное полотно, разметка, но и остановки, съезды и дорожные знаки.

Справка "РГ"

Утвержден Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором уже содержится 789 наименований материалов, более 250 конструкций и 360 технологий. Он создан в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", один из приоритетов которого - повышение качества дорожных работ.