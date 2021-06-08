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08.06.2021 01:18
Рубрика: Дороги

Принимают по одежке

Дорожники теперь не жалеют денег на оборудование для исследования качества трасс
Текст: Роман Кияшко, Ольга Кондрева, Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 124 (8475)
Дорожники теперь не жалеют денег на оборудование для исследования качества трасс. Ведь они заинтересованы в этом как никто другой.

В Белгородской области, например, гарантия на обновленную трассу составляет семь лет. Если за это время качество дороги ухудшается, подрядчик ремонтирует ее за свой счет.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Там, где есть такие условия, не скупятся дорожники и на особо прочные материалы и современные технологии. Помогает им переходить на них и нацпроект "Безопасные качественные дороги".

В Татарстане инновационные решения будут использовать на 65 из 90 объектов, вошедших в нацпроект. В трех городах уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Это европейский стандарт. По мнению специалистов, его применение улучшит качество и долговечность дорожного покрытия. Немаловажно и то, что такая одежда для дорог не требует огромных затрат на ремонт и строительство.

А в Ставропольском крае при реконструкции участка региональной дороги Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская применялась технология холодного ресайклинга. Она тоже из перечня наилучших. Суть технологии: верхний слой покрытия фрезеруют, в полученную массу вводят добавки, а затем смесь укладывают в основание дороги и уплотняют. Увеличивается прочность конструкции всей дорожной одежды. Применяют здесь и ЩМА.

Используется в ремонте дорог в рамках нацпроекта и укладка в асфальтобетонное покрытие полиэфирной георешетки. Она играет роль армирующей прослойки между слоями асфальтобетона. Всего в этом году будет отремонтировано более 5,3 тысячи участков протяженностью 15,5 тысячи километров. Среди них не только большие трассы, но и дороги местного значения.

В Белгородской области значительная часть их - это межмуниципальные транспортные артерии. Местные жители отмечают, что ремонтом это назвать сложно, скорее - реконструкция. Ведь обновляется не только дорожное полотно, разметка, но и остановки, съезды и дорожные знаки.

Справка "РГ"

Утвержден Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором уже содержится 789 наименований материалов, более 250 конструкций и 360 технологий. Он создан в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", один из приоритетов которого - повышение качества дорожных работ.