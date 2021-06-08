Капитана японской шхуны, столкнувшейся с "Амуром", обвинили в халатности

Капитана японской шхуны "Хокко-мару-8", с которой столкнулся российский траулер "Амур", обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, береговая охрана города Момбецу уже передала в прокуратуру соответствующие документы. Вчера по такому же обвинению задержали третьего помощника капитана российского судна Павла Добрянского.

Именно он был на вахте, когда произошло столкновение. 2 июня траулер задержали, чтобы гарантировать внесение залога по иску о компенсации ущерба. У российского экипажа изъяли документы, которые необходимы для выхода в море.

Напомним, трагедия произошла 26 мая неподалеку от острова Хоккайдо. В результате столкновения погибли трое из пяти японских рыбаков. Владельцем "Амура" является сахалинская рыбопромышленная компания.