Приморских энергетиков накажут за ноябрьский коллапс

Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по результатам проведенного расследования причин аварии на энергосетях из-за ледяного дождя в ноябре прошлого года возбудило административные дела в отношении 61 должностного лица электросетевых предприятий по статье 9.11 КоАП РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расследование причин долговременных отключений электроснабжения и подачи тепла в нескольких районах Владивостока и муниципалитетах края завершилось 30 апреля. Известно, что неблагоприятные погодные явления привели к обледенению оборудования электроустановок, падению деревьев на линии электропередачи, обрушению ЛЭП и обрывам проводов.

Это произошло, как считают в Ростехнадзоре, из-за недостатков проекта генераторной установки, недостаточного контроля со стороны электросетевых организаций за соблюдением правил охраны электросетей, отсутствия аварийного запаса оборудования, запчастей и материалов, проведения технического освидетельствования линии электропередачи с продлением срока эксплуатации при наличии аварийно-опасных дефектов. А также некачественного обслуживания высоковольтных линий и нехватки специализированной техники.

Мероприятия по устранению причин аварии взяло на контроль Дальневосточное управление Ростехнадзора.