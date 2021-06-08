Прокуратура Саратовской области по жалобе фермеров из Красноармейского района провела проверку работы ветеринарной службы региона. Правоохранители выявили нарушения правил по оказанию платных и бесплатных ветеринарных услуг.

В статье "Кто заплатит за шприц для коровы" ("РГ" от 23 марта 2021 года) "Экономика Поволжья" рассказала о претензиях сельчан, которые считают, что с них необоснованно взималась плата при проведении вакцинации опасных заболеваний домашних животных, хотя по закону такая помощь должна оказываться бесплатно.

Кроме того, красноармейские фермеры жаловались на непрозрачную ситуацию, сложившуюся в последние годы в сфере ветеринарной помощи в регионе. Сельчанам непонятно, какие именно услуги ветеринары должны оказывать бесплатно, а какие - за деньги. О сходных проблемах рассказывают сельские предприниматели из других районов Саратовской области.

По их словам, часть ветеринарных услуг, за которые с них взимается плата, жителям некоторых регионов нашей страны и соседнего Казахстана оплачивать не приходится. При этом такие расходы сказываются на себестоимости продукции и приводят к удорожанию продуктов питания.

В областном управлении ветеринарии с претензиями фермеров не были согласны. Как объяснял начальник управления Алексей Молчанов, при проведении вакцинации особо опасных заболеваний, например сибирской язвы, от фермеров требуется оплатить только расходные материалы: вату и шприцы. При профилактике некоторых других опасных для человека заболеваний, в частности бруцеллеза, препараты для анализов для животноводов бесплатны, а оплатить нужно только работу специалистов и расходы по использованию оборудования. Все это согласуется с ведомственными распоряжениями и не противоречит действующей нормативно-правовой базе.

Отрицали в управлении и факты, о которых говорят многие фермеры, что оплату ветеринары требуют немедленно, а если нет возможности заплатить сразу, отказываются выдавать справки, необходимые для продажи сельхозпродукции.

Как сообщил в своем ответе фермерам начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Олег Петров, проверка не выявила фактов, когда бесплатные услуги сельчан заставляли оплачивать. В то же время порядок оказания ветеринарных услуг в регионе нарушался.

Так, по мнению прокуроров, не соблюдался "принцип наглядности и доступности" при размещении прейскурантов на платные ветеринарные услуги. На сайте Красноармейской районной станции по борьбе с болезнями животных, его трудно было найти, а на сайте областного управления ветеринарии такие прайсы вообще отсутствовали.

В прокуратуре также подчеркивают, что в регионе до сих пор вообще нет нормативного регулирования порядка предоставления и перечня бесплатных ветеринарных услуг.

Между тем по Правилам об оказании платных ветеринарных услуг они не должны распространяться на проведение профилактики, диагностики и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных. В перечне, утвержденном приказом Минсельхоза РФ, сейчас числится 11 таких заболеваний, включая африканскую чуму свиней, бешенство, сибирскую язву.

- Предупреждение и ликвидация особо опасных болезней животных - это задача госветслужбы, то есть обязанность публичного органа власти, которая не может быть поставлена в зависимость от наличия или отсутствия финансирования бюджетного учреждения, - указывает в своем письме Олег Петров.

Областная прокуратура обратилась в региональное управление ветеринарии с требованием устранить нарушение закона.

Как убедился корреспондент "РГ", представление надзорного ведомства принесло первый результат: ссылки на прейскуранты по оказанию платных услуг появились на главной странице сайтов Красноармейской районной станции по борьбе с болезнями животных и областного управления ветеринарии.

В областном управлении ветеринарии пояснили, что сейчас для исполнения предписания прокуратуры подготовлены проекты двух приказов: по оказанию бесплатных ветеринарных услуг (14 позиций) и работ (8 позиций). В настоящее время они проходят правовую и антикоррупционную экспертизу. Руководство управления не стало отвечать на главный вопрос - предусмотрены ли этими приказами какие-либо изменения в соотношении платных и бесплатных услуг в сравнении с нынешней ситуацией.

- Приказ мы готовили в соответствии с федеральной нормативной базой, но давайте дождемся заключения экспертов, - попросил Алексей Молчанов.

В управлении сообщили, что при подготовке новых нормативных документов советовались с наиболее опытными сотрудниками ветеринарных станций, а также с учеными Саратовского аграрного госуниверситета имени Н. И. Вавилова. Фермеров к обсуждению не привлекали.