Первый бетон в основание реактора "Брест" зальют в канун Дня России

Сегодня, 8 июня, на площадке Сибирского химкомбината с участием большого числа специалистов, экспертов и гостей, в том числе присоединившихся по видеоконференцсвязи из России и других стран, будет залит первый бетон в основание принципиально нового атомного энергоблока "Брест" - с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем.

Этого события ждали давно, о самом проекте под названием "Прорыв" много говорили и со всех сторон обсуждали его на российских и международных научно-технических форумах. И наконец пришел день, чтобы дать старт уже практическому сооружению ключевого объекта новой технологической платформы ядерной энергетики - энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300.

О том, как зарождалась и созревала идея так называемой двухкомпонентной атомной энергетики и какие глобальные задачи она призвана решить, в интервью "РГ" рассказал научный руководитель проектного направления "Прорыв", профессор Евгений Адамов. По его словам, для ядерной энергетики в ее привычном, нынешнем исполнении нужно открыть второе дыхание. Но само собой это не произойдет.

- Назревшие проблемы, связанные с безопасностью, с отработанным ядерным топливом, сырьевыми возможностями и общей конкурентоспособностью, не решаются в рамках существующей технологической платформы, - убежден главный идеолог "Прорыва". - Требуемых результатов по всем перечисленным направлениям можно достичь только путем развития замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной ядерной энергетики.

С этой целью в 2013 году в рамках федеральной целевой программы и было открыто проектное направление "Прорыв" - чтобы решить сумму этих проблем во взаимодействии с уже существующей ядерной энергетикой. То есть не противопоставлять, а соединить АЭС с реакторами на тепловых нейтронах и АЭС с реакторами на быстрых нейтронах - при обязательном замыкании ядерного топливного цикла.

Второе по важности обстоятельство, акцентирует профессор Адамов, связано с сырьевыми ресурсами, а с другой стороны - с накоплением радиоактивных отходов.

- При новом подходе мы сумеем использовать не 0,7 процента (как сейчас) энергетического потенциала уранового сырья, которое добываем, а 100 процентов. Потому что будем использовать не только изотоп урана-235, но и природный уран-238. И при этом отложенный выбор, которым считается во всем мире проблема отработанного ядерного топлива, мы переводим в решаемую плоскость уже сейчас. Как? Реакторы на быстрых нейтронах способны таким образом изменить, трансмутировать долгоживущие изотопы, что мы получим на выходе радиоактивности не больше, чем было в сырье, когда добывали из земли уран вместе с другими изотопами.

А параллельно решаем еще две задачи. Укрепляем и усиливаем технологически режим нераспространения - за счет того, что для реакторов на быстрых нейтронах уже не требуется обогащение урана. А во-вторых, решаем проблему конкурентоспособности. Поскольку реакторы на быстрых нейтронах должны иметь меньшие требования к эксплуатационному персоналу, а их технологические особенности - требовать меньших инженерных барьеров, мы сокращаем на этом издержки и повышаем экономические показатели…

Если все получится так, как представляют авторы "Прорыва", конструкторы реакторной установки "Брест" и создали новых производств по рефабрикации топлива, Россия станет первой в мире страной, показавшей на практике осуществимость замкнутого топливного цикла в атомной энергетике. А Томская область и ЗАТО Северск получат новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджет и широкие перспективы для привлечения в регион молодых специалистов из вузов Сибири. Реализация такого наукоемкого проекта даст толчок развитию новых научных школ, технологических центров, расширит горизонты международного сотрудничества.

Уже на этой стадии в реализации проекта участвуют не менее 30 организаций и больше полутора тысяч ученых, инженеров, конструкторов. И во всех смыслах важно, что эта без преувеличения "энергетическая революция" начинается не в какой-то иной стране, а именно в России - на родине первой АЭС и первого атомного ледокола.

К этому историческому событию-повороту мировая атомная энергетика шла 60 лет, ведь идеи о замыкании ядерного топливного цикла были высказаны советским физиком Александром Лейпунским и поддержаны академиком Курчатовым вскоре после ввода в строй первой атомной электростанции в Обнинске.

Досье "РГ"

Реактор "Брест" - сердце "Прорыва"

Особенности и преимущества атомного энергоблока, который начинают строить в Северске:

• исключает аварии на АЭС, требующие эвакуации населения;

• замыкает ядерный топливный цикл до полного использования энергетического

потенциала уранового сырья;

• снижает активность РАО до уровня, сопоставимого с природным сырьем;

• технологически укрепляет режим нераспространения и сокращает транспортировку ядерных материалов;

• использование свинца в качестве теплоносителя имеет ряд преимуществ: он не горит, обладает очень большой температурой кипения. В связи с этим исключаются пожары, химические или тепловые взрывы при разгерметизации первого контура.