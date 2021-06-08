В Омске прошел фестиваль "Золотая маска", посвященный 200-летию Достоевского. Омичи увидели отечественные постановки, разное воплощение Карамазовых и Раскольникова. Сам автор считал, что его романы абсолютно не годятся для инсценировок, режиссеры и зрители - иного мнения.

Примечательно, что недалеко от Омской драмы археологи обнаружили остатки острога, где писатель отбывал каторгу. Как знать, может, над фестивалем витала душа Достоевского, который до сих пор актуален, дает пищу для ума, творчества, волнует душу и сердце.

В афише - "Кроткая" Московского ТЮЗа в постановке Ирины Керученко, "Страсти по Фоме" Театра Наций в постановке Евгения Марчелли, балет Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" по "Братьям Карамазовым". А вот совершенно другой поворот романа в спектакле Льва Додина петербургского Театра Европы. Премьера состоялась, но репетиции идут, как будто режиссер пытается внести в сюжет свежие штрихи. Работа над "Братьями Карамазовыми" длилась четыре года. Одна из причин - пандемия, которая сдвинула сроки, но добавила времени на размышления.

- Я хорошо знал роман и не думал перечитывать, - признался Лев Додин. - Но открыл книгу. И первая строка: "Иван, есть Бог или нет?" - меня поразила. Мы начали изучать Карамазовых, погружаться в эту семейную историю. В пространство без окон и дверей, из которого не вырваться. В трагедию людей, мечущихся между святостью и страстью. В процессе репетиций актеры менялись ролями. Например, Евгений Санников репетировал Ивана и Митю, а стал Алешей. По сути, актер пережил судьбу братьев, и воплотил на сцене собирательный драматичный образ.

Омский театр драмы дал премьеру Георгия Цхвиравы "Свидригайлов. Сны". Собственное видение "Преступления и наказания" представил петербургский "Приют комедианта". Из истории Раскольникова изъяты моменты физических мучений. Все эмоции спрятаны внутрь. Смерть - не драма, а всего лишь эпизод жизни. А сам подход к преступлению - "тарантиновский".

В этом году "Золотая маска" в Омске оставила потрясающие впечатления. Зрители не только смогли увидеть современного Достоевского, но и встретиться с создателями спектаклей.

- Спецпрограмма "Золотой маски" в городе, с которым связана биография выдающегося писателя, прозвучала по-особому, - подвел итог президент фестиваля Игорь Костолевский. - Достоевский - это мир, в центре которого - человек, со всеми своими слабостями и страстями. А герои подчас напоминают нас. Важно, чтобы этот честный прямой диалог с современниками никогда не прерывался.

Справка "РГ"

Арестант Федор Достоевский появился в Омском каторжном остроге 23 января 1850 года. На четыре года его заковали в кандалы. Для дворянина и литератора началась новая жизнь, в которой он был определен как лишенный всех прав "чернорабочий", который "грамоте знает". По мнению историков, каторга не только оставила глубокий след в душе писателя, но и оказала огромное влияние на все его дальнейшее творчество. Сформировала стиль выдающегося классика, которого сегодня знает весь мир.