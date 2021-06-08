Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

В городе Тулуне вышла из берегов река Ия. Сегодня уровень воды поднялся выше критической отметки, как и предупреждал накануне главк МЧС по Иркутской области.

Согласно данным на 12 часов по местному времени, уровень воды на два сантиметра превысил критический (730 см), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Ранее паводок подтопил три автодороги. Ожидается ухудшение обстановки.

В Нижнеудинском районе Приангарья тоже прогнозируют превышение критических отметок - в реке Уде. По информации МЧС, могут оказаться подтопленными несколько населенных пунктов.

Добавим, в понедельник критический уровень воды в Енисее был превышен на территории Республики Тыва. В Красноярском крае Енисей также поднялся выше опасной отметки.