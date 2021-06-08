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08.06.2021 08:39
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае отменили повышение сбросов воды на ГЭС

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Повышение сбросов воды на Красноярской гидроэлектростанции, запланированное на 9 июня, отменяется, проинформировала сегодня пресс-служба правительства региона.

Фото: Юлия Внукова
Уровень воды в Енисее под Красноярском превысил критическую отметку

Енисейское бассейновое водное управление изменило планы в связи с последним прогнозом синоптиков. Нынешний режим работы ГЭС сохранится до 11 июня: объем водосброса останется на уровне семи тысяч кубометров в секунду.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, приток воды в водохранилище стабилизируется, и "паводок может пройти раньше". Однако глава региона призывает "не расслабляться".

Напомним, в понедельник сообщалось о планах увеличивать объемы сброса на ГЭС.

Саяно-Шушенская ГЭС до 11 июня готовилась ограничиться объемом 4 400 - 5 300 кубометров в секунду. Красноярская ГЭС с 9 по 11 июня намеревалась сбрасывать 7500 (±100), а затем - увеличить этот показатель. Прогноз скорректирован на основе данных синоптиков.

Добавим, в Красноярске, в Ермаковском, Шушенском, Березовском и Емельяновском районах подтоплено более полутысячи приусадебных и дачных участков. В столице края вода Енисея частично затопила острова и набережные. Это связано с интенсивными сбросами воды гидроэлектростанцией, которые вызваны в свою очередь активным таянием рекордного за многие годы количества снега в горах.

В ряде районов отмечаются переливы на нескольких участках автодорог. Движение транспорта там ограничено, сообщает главк МЧС по Красноярскому краю.

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