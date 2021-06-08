В Ленобласти замерили радиацию после введения режима повышенной готовности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с разъяснением по ситуации в поселке Кузьмолово, где 8 июня ввели режим повышенной готовности в связи со сменой собственника потенциально опасного радиационного объекта. По его словам, это было чисто техническое решение и никакой угрозы населению нет.

"Хочу всех успокоить: радиационный фон в Кузьмолово нормальный, - сообщил глава региона в видеообращении, опубликованном официальным Telegram-каналом администрации Ленинградской области. - Было дано поручение в оперативном порядке перезакрепить имущество, не вошедшее в уставной капитал предприятия, за специализированными организациями. Чтобы проконтролировать это решение, был введен режим повышенной готовности".

Во время его исполнения ведется мониторинг окружающей среды и экологической обстановки, уточнил Александр Дрозденко. Экологической опасности нет, радиационный фон в Кузьмолово находится на уровне природных значений.

Ранее вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин заявил, что режим повышенной готовности был введен в связи с переходом объекта, который несет потенциальную радиационную опасность, от одного ведомства другому. Что это за объект, не уточнялось. В Кузьмолово работает предприятие прикладной химии, объекты которого подходят под категорию потенциально опасных.