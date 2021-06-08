Постановление правительства Ленинградской области от 8 июня 2021 года № 349 "О введении на территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 9 января 1996 года № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года № 160 "Об утверждении Положения о Ленинградской областной подсистеме РСЧС" и от 12 мая 2009 года № 133 "Об утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинградской области", на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области от 21 мая 2021 года № 4, в целях защиты населения Ленинградской области и создания условий для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Признать обстановку, сложившуюся к 21 мая 2021 года на территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обусловленную ситуацией, возникшей на территории Радиационного комплекса, ранее входившего в состав ФГУП "РНЦ "Прикладная химия" (далее - Радиационный комплекс), предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения и ухудшению экологической обстановки на территории Ленинградской области.

2. Ввести с 10 часов 8 июня 2021 года на территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

3. Определить границами зоны, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, территорию Радиационного комплекса и прилегающую к нему территорию в радиусе одного километра на территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Установить региональный уровень реагирования для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

5. Определить руководителем выполнения мероприятий режима повышенной готовности вице-губернатора Ленинградской области по безопасности.

6. Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области во взаимодействии с Управлением Росприроднадзора по Ленинградской области, Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, Главным управлением МЧС России по Ленинградской области усилить контроль за состоянием окружающей среды и радиационной обстановкой на территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7. Устанавливать при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС на стационарных пунктах управления.

8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ленинградской области:

8.1. Осуществлять непрерывно сбор, обработку и передачу органам управления и силам Ленинградской областной подсистемы РСЧС информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на территории Радиационного комплекса.

8.2. Своевременно организовать оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации.

8.3. Уточнить состав оперативной группы для выдвижения в район муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

9. Главам администраций муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования ""Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

9.1. Принять необходимые меры по разъяснению населению порядка действий при радиоактивном загрязнении территории, подготовке и проведении эвакуации.

9.2. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

10. Должностным лицам отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области обеспечить выполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области от 21 мая 2021 года № 4.

11. Рекомендовать заинтересованным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, главе администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области обеспечить выполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области от 21 мая 2021 года № 4.

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







