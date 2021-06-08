Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за угрозы радиации

В поселке Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за смены собственника объекта, который несет потенциальную радиационную опасность.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора региона Михаила Ильина, объект проходит процедуру передачи от одного ведомства другому. Решение о введении режима повышенной готовности принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для контроля за объектом в переходный период.

О каком объекте идет речь, заместитель губернатора не уточнил, но отметил, что никаких угроз для людей он не представляет. Радиационный фон в Кузьмолово контролируется с помощью специальных датчиков - превышений не зафиксировано.

Также сообщается, что в поселке работает предприятие "РНЦ Прикладная химия", которое изменило форму собственности. Среди прочего, на нем производят детекторы радиационного контроля. По одной из версий, режим повышенной готовности пришлось ввести из-за нерешенного вопроса с охраной опасных объектов предприятия.