Теперь от постройки остались только головешки. А между тем декорации к фильму, в котором блестяще сыграл Петр Мамонов, вызывали неподдельный интерес и туристов, случайно попадающих в поселок, и паломников, которые через Рабочеостровск добирались на Соловки. Сейчас люди удивляются, почему это место не охраняли, не сделали из него интересный туристический объект.

Местные жители вдруг опомнились и стали оставлять в соцсетях комментарии: "Виноваты люди, что не сберегли, не сохранили". "Церковь уже давно стала культовым объектом, притягивала взгляд. Остались сотни картин и видеозарисовок, сотни тысяч фотоснимков с восхищенными комментариями". "Этот объект нужно было взять под охрану на региональном или местном уровне"...

Теперь от "церкви" остались одни головешки. И местные жители стали жалеть об утраченной достопримечательности. Фото: ОПС по Кемскому району

Но подобная ситуация в республике, которую очень любят кинематографисты, складывается не впервые. Так было и в Кондопожском районе, где снимали художественный фильм "Весури" - о малолетних узниках финских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. После съемок в карьере остались дорогостоящие декорации. И некоторые предприимчивые граждане стали потихоньку разбирать постройки.

По словам главного продюсера фильма актера Александра Тютрюмова, участники съемочной группы побывали на месте съемок и увидели там удручающую картину.

- Уму непостижимо, как можно так распоряжаться добром, - рассказывает он. - Во время съемок к нам приезжал и глава Карелии, был и предприниматель, который заявил, что готов охранять объект и использовать в туристических целях. Но как только дошло до дела - никого нет... А на этом месте мог бы быть организован хороший музей, рассказывающий о том, что пережили дети в концлагерях во время войны.

К счастью, с этими постройками все-таки сложилось удачно. Энтузиасты выиграли грант и планируют сделать там как раз такой музей.

А вот в Ростовской области бутафорской казачьей станице у Анненской крепости не повезло. В том месте на Дону планировалось создание кинокластера, но что-то пошло не так, и планы изменились... Тогда руководство Старочеркасского музея-заповедника, филиалом которого является крепость Анненская, забило во все колокола. Горы строительного мусора вокруг крепости ставили под угрозу запланированные мероприятия.

- Спасибо, что нам на выручку тогда пришли региональные власти. Мусор вывезли, - говорит директор Старочеркасского музея-заповедника Андрей Кляндин. - Хотя, конечно, жаль, что воссоздание казачьей станицы тогда не сложилось. Хороший момент был упущен.

Теперь, по его словам, к съемочным группам требования особые. Одним из основных пунктов договора является то, что место съемок после их проведения должно оставаться чистым.

- Анненская крепость привлекает режиссеров своей уникальностью и живописностью. В последний раз съемки здесь проходили 9 мая, приезжал режиссер Никита Высоцкий с киногруппой. Работали полный съемочный день. И все оставили в первозданном виде!

Декорации к фильму ценны своей воссозданной подлинной историей, над которой работают десятки специалистов и экспертов

Впрочем, декорации к кинофильмам после съемок требуют к себе прежде всего внимания как местных властей, так и предпринимателей. И тогда они и окупятся, и отблагодарят людей, проявивших к ним внимание. Вот, например, донской хутор Старозолотовский благодаря декорациям, доставшимся ему после съемок фильма "Тихий Дон", только выиграл. И даже получил официальный статус одной из самых красивых деревень России.

Умиравший хутор получил вторую жизнь благодаря донскому предпринимателю Али Узденову. Когда встал вопрос, как быть с декорациями для киноленты "Тихий Дон", который снимал Сергей Урсуляк под Вешенской, по его инициативе было решено несколько казачьих домов целиком (со всей обстановкой и утварью) перевезти именно в Старозолотовский, превратив его в музей. А некоторые заброшенные казачьи дома в хуторе восстановить по старым фото. Так соседями старозолотовцев стали Мелеховы, Астаховы и Коршуновы. Именно их киношные дома перевезли в Старозолотовский.

Теперь сюда возят экскурсии и благодаря киношным декорациям и реквизитам в хуторе-музее изучают историю донского казачества. И если раньше жители просто бросали свои дома и в поисках лучшей жизни уезжали в город, теперь цена участков начинается от миллиона рублей. А местные ни за какие деньги не готовы расстаться со своим жильем.