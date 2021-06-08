Новости

В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 08.06.2021
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 08.06.2021
В ВКС скоро появятся летчицы-истребители 08.06.2021
Сын генерала Младича надеется на пересмотр пожизненного приговора 08.06.2021
В Петербурге не зафиксировали радиационных загрязнений окружающей среды 08.06.2021
Посол ЕС в России призвал "озеленить" отношения Москвы и Брюсселя 08.06.2021
В Мытищах медведь сбежал из частного гольф-клуба 08.06.2021
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT 08.06.2021
Бастрыкин обсудил со следователями раскрытие коррупционных преступлений 08.06.2021
Володин счел декларативной статью украинской Конституции о защите языков 08.06.2021
Вертолет Airbus H145 впервые совершил полет на экологически чистом топливе 08.06.2021
В Apple Music стала доступна музыка в наивысшем качестве 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
08.06.2021 23:30
Рубрика: Культура

"Остров" сгорел

Что делать с декорациями, в которых снимают культовые фильмы?
Текст: Елена Мелихова, Светлана Цыганкова (Петрозаводск-Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Вспомнить об этом заставило очередное ЧП. В карельском поселке Рабочеостровск на берегу залива Белого моря сгорели деревянные декорации к фильму Павла Лунгина "Остров". Это был старый дом, который перестроили в церковь.
Здание "церкви", после съемок фильма "Остров", могло бы стать полноценным туристическим объектом. Фото: РИА Новости Здание "церкви", после съемок фильма "Остров", могло бы стать полноценным туристическим объектом. Фото: РИА Новости
Здание "церкви", после съемок фильма "Остров", могло бы стать полноценным туристическим объектом. Фото: РИА Новости

Теперь от постройки остались только головешки. А между тем декорации к фильму, в котором блестяще сыграл Петр Мамонов, вызывали неподдельный интерес и туристов, случайно попадающих в поселок, и паломников, которые через Рабочеостровск добирались на Соловки. Сейчас люди удивляются, почему это место не охраняли, не сделали из него интересный туристический объект.

Местные жители вдруг опомнились и стали оставлять в соцсетях комментарии: "Виноваты люди, что не сберегли, не сохранили". "Церковь уже давно стала культовым объектом, притягивала взгляд. Остались сотни картин и видеозарисовок, сотни тысяч фотоснимков с восхищенными комментариями". "Этот объект нужно было взять под охрану на региональном или местном уровне"...

Теперь от "церкви" остались одни головешки. И местные жители стали жалеть об утраченной достопримечательности. Фото: ОПС по Кемскому району

Но подобная ситуация в республике, которую очень любят кинематографисты, складывается не впервые. Так было и в Кондопожском районе, где снимали художественный фильм "Весури" - о малолетних узниках финских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. После съемок в карьере остались дорогостоящие декорации. И некоторые предприимчивые граждане стали потихоньку разбирать постройки.

По словам главного продюсера фильма актера Александра Тютрюмова, участники съемочной группы побывали на месте съемок и увидели там удручающую картину.

- Уму непостижимо, как можно так распоряжаться добром, - рассказывает он. - Во время съемок к нам приезжал и глава Карелии, был и предприниматель, который заявил, что готов охранять объект и использовать в туристических целях. Но как только дошло до дела - никого нет... А на этом месте мог бы быть организован хороший музей, рассказывающий о том, что пережили дети в концлагерях во время войны.

Фото: Евгений Козырев
Семья иркутян отреставрировала столетний памятник архитектуры

К счастью, с этими постройками все-таки сложилось удачно. Энтузиасты выиграли грант и планируют сделать там как раз такой музей.

А вот в Ростовской области бутафорской казачьей станице у Анненской крепости не повезло. В том месте на Дону планировалось создание кинокластера, но что-то пошло не так, и планы изменились... Тогда руководство Старочеркасского музея-заповедника, филиалом которого является крепость Анненская, забило во все колокола. Горы строительного мусора вокруг крепости ставили под угрозу запланированные мероприятия.

- Спасибо, что нам на выручку тогда пришли региональные власти. Мусор вывезли, - говорит директор Старочеркасского музея-заповедника Андрей Кляндин. - Хотя, конечно, жаль, что воссоздание казачьей станицы тогда не сложилось. Хороший момент был упущен.

Теперь, по его словам, к съемочным группам требования особые. Одним из основных пунктов договора является то, что место съемок после их проведения должно оставаться чистым.

- Анненская крепость привлекает режиссеров своей уникальностью и живописностью. В последний раз съемки здесь проходили 9 мая, приезжал режиссер Никита Высоцкий с киногруппой. Работали полный съемочный день. И все оставили в первозданном виде!

Декорации к фильму ценны своей воссозданной подлинной историей, над которой работают десятки специалистов и экспертов

Впрочем, декорации к кинофильмам после съемок требуют к себе прежде всего внимания как местных властей, так и предпринимателей. И тогда они и окупятся, и отблагодарят людей, проявивших к ним внимание. Вот, например, донской хутор Старозолотовский благодаря декорациям, доставшимся ему после съемок фильма "Тихий Дон", только выиграл. И даже получил официальный статус одной из самых красивых деревень России.

Фото: Алексей Белобородов / wikipedia.org
Музей-заповедник "Болдино" готов принимать туристов все лето

Умиравший хутор получил вторую жизнь благодаря донскому предпринимателю Али Узденову. Когда встал вопрос, как быть с декорациями для киноленты "Тихий Дон", который снимал Сергей Урсуляк под Вешенской, по его инициативе было решено несколько казачьих домов целиком (со всей обстановкой и утварью) перевезти именно в Старозолотовский, превратив его в музей. А некоторые заброшенные казачьи дома в хуторе восстановить по старым фото. Так соседями старозолотовцев стали Мелеховы, Астаховы и Коршуновы. Именно их киношные дома перевезли в Старозолотовский.

Теперь сюда возят экскурсии и благодаря киношным декорациям и реквизитам в хуторе-музее изучают историю донского казачества. И если раньше жители просто бросали свои дома и в поисках лучшей жизни уезжали в город, теперь цена участков начинается от миллиона рублей. А местные ни за какие деньги не готовы расстаться со своим жильем.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России СЗФО Карелия ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
"РГ" предлагает подборку киноклассики для расслабленных выходных
Светлана Дружинина - о семье, кино и новых "Гардемаринах"