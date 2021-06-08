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08.06.2021 15:02
Рубрика: Культура

Максим Аверин стал худруком концертно-филармонического объединения Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Предоставлено пресс-службой РАМТ
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Новый худрук планирует создать на курорте свой театральный центр для сочинцев.

- Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники, - сказал Максим Аверин. - В планах открыть детские студии.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, Максим Аверин по праву пользуется большим уважением среди коллег.

- Его творческий путь - пример самоотдачи, служения искусству и зрителю, - отметил он. - Уверен, что с его опытом сцена Зимнего театра подарит новые сценические открытия для сочинцев и гостей города.

Сочинское концертно-филармоническое объединение включает в себя Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр.

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