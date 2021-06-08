Максим Аверин стал худруком концертно-филармонического объединения Сочи

Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Новый худрук планирует создать на курорте свой театральный центр для сочинцев.

- Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники, - сказал Максим Аверин. - В планах открыть детские студии.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, Максим Аверин по праву пользуется большим уважением среди коллег.

- Его творческий путь - пример самоотдачи, служения искусству и зрителю, - отметил он. - Уверен, что с его опытом сцена Зимнего театра подарит новые сценические открытия для сочинцев и гостей города.

Сочинское концертно-филармоническое объединение включает в себя Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр.