В Крыму разработали рекомендации для пользователей электросамокатов

Центр управления регионом Республики Крым разработал памятку для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, которая поможет избежать травм и несчастных случаев на дорогах и тротуарах.

Эту инициативу ЦУР объяснил серией инцидентов с участием электросамокатов: столкновений с машинам и наездами на пешеходов на набережных курортных Алушты и Ялты, в Гагаринском парке Симферополя.

- Безусловно, массовое распространение электросамокатов - объективная тенденция, - говорит руководитель Центра управления регионом РК Анатолий Половинец. - Их использование облегчает и ускоряет перемещение в городе, уменьшает вредные выбросы авто в атмосферу. К сожалению, в Крыму пока не развита инфраструктура для этого вида транспорта, а в правилах дорожного движения этот персональный вид электротранспорта вообще не упоминается. Они передвигаются по пешеходным зонам и проезжей части, мчатся на высоких скоростях до 90 километров в час, закладывают виражи и не имеют соответствующей экипировки, не знают ПДД. Значит, необходимо обезопасить остальных граждан и, вероятно, разработать порядок эксплуатации средств индивидуальной мобильности в общественных местах.

Некоторые крымчане категоричны: они требуют либо полностью запретить самокаты, либо ограничить скорость их передвижения по дорогам и тем более тротуарам. Но пока изменения в ПДД не внесены, ЦУР совместно с крымскими общественниками разработал легко применимые в городе рекомендации.

Помимо банальных советов соблюдать правила дорожного движения и относиться к поездкам на средствах индивидуальной мобильности ответственно, есть простые и полезные алгоритмы, которые наверняка пригодятся активным владельцам самокатов. Например, не стоит лавировать и петлять среди пешеходов, нельзя внезапно менять направление движения - прежде чем совершать маневр, надо убедиться, что ваше намерение поняли.

Категорически запрещается ездить на самокатах вдвоем, в состоянии алкогольного опьянения, для перевозки тяжелого груза, вечером и ночью без фонариков и не держась руками за руль. Если в городе нет специально предусмотренных велодорожек, то передвигаться лучше по правой части дороги или тротуара. На неровностях и на пешеходных переходах (по "зебре") лучше идти пешком.

- Электротранспорт - отличное средство передвижения. Он не только экономит ваше время, но и уменьшает негативное влияние на экологию, - говорит председатель Крымского клуба пользователей электротранспорта Александр Никулин. - Противники средств индивидуальной мобильности апеллируют к тому, что райдеры гоняют по пешеходным зонам и дорожной части с огромной скоростью, нередко являясь причиной неприятных инцидентов. Я считаю, что наша задача - показать молодым и неопытным пользователям, как можно безопасно передвигаться на электросамокате. Одно из самых главных условий - защитная экипировка. Надеюсь, что наша совместная работа с Центром управления Республики Крым даст свои результаты и неприятных последствий с участием электросамокатов станет меньше.

Напомним, министерство транспорта РФ предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. При этом людей на роликах и самокатах без двигателей предлагается считать пешеходами. Поправки к ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности, сейчас обсуждаются с МВД.