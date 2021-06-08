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08.06.2021 15:04
Рубрика: ПДД

Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Об этом заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

Эксперт рассказал о плюсах и минусах электросамокатов

"Что нового, по сравнению с тем, что было - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов", - заявил чиновник, отметив, в обсуждении поправок участвует и МВД.

Он также добавил, что Минтранс и МВД согласны считать людей на роликах и самокатах без двигателей пешеходами. Регулирование коснется только устройств, оснащенных двигателями.

Ранее власти Москвы предложили разработать новые правила для регулирования самокатного движения. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, скорость на тротуарах должна быть ограничена 25 км/ч.

По данным столичного ЦОДД, в 2020 году в Москве произошло 156 ДТП с участием самокатов и моноколес, что на 66 процентов выше показателей 2019 года.