Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов

Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Об этом заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

"Что нового, по сравнению с тем, что было - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов", - заявил чиновник, отметив, в обсуждении поправок участвует и МВД.

Он также добавил, что Минтранс и МВД согласны считать людей на роликах и самокатах без двигателей пешеходами. Регулирование коснется только устройств, оснащенных двигателями.

Ранее власти Москвы предложили разработать новые правила для регулирования самокатного движения. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, скорость на тротуарах должна быть ограничена 25 км/ч.

По данным столичного ЦОДД, в 2020 году в Москве произошло 156 ДТП с участием самокатов и моноколес, что на 66 процентов выше показателей 2019 года.