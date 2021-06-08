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08.06.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Будут зизифусы цвести

В Крыму создали уникальную площадку для селекции субтропических плодов - зизифуса и оливы
Текст: Михаил Решетов, Светлана Сибина
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
В Крыму создали уникальную площадку для селекции субтропических плодов - зизифуса и оливы. А в Омске открыли лабораторию, где выводят культуры с заданными свойствами.
"Агрополис" - это инновационная сельскохозяйственная долина Крымского федерального университета. Здесь ученые производят безвирусный посадочный материал, занимаются микроклональным размножением растений, их селекцией, диагностикой и оздоровлением, генетической трансформацией и редактированием генома. В качестве модельных культур выбрали землянику, ежевику и виноград. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета "Агрополис" - это инновационная сельскохозяйственная долина Крымского федерального университета. Здесь ученые производят безвирусный посадочный материал, занимаются микроклональным размножением растений, их селекцией, диагностикой и оздоровлением, генетической трансформацией и редактированием генома. В качестве модельных культур выбрали землянику, ежевику и виноград. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
"Агрополис" - это инновационная сельскохозяйственная долина Крымского федерального университета. Здесь ученые производят безвирусный посадочный материал, занимаются микроклональным размножением растений, их селекцией, диагностикой и оздоровлением, генетической трансформацией и редактированием генома. В качестве модельных культур выбрали землянику, ежевику и виноград. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Инновационная сельскохозяйственная долина "Агрополис" Крымского федерального университета им. Вернадского станет площадкой не только для селекции субтропических культур, но и выращивания безвирусного посадочного материала. Создана она в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Биотехнологический комплекс включает в себя два блока. Лабораторный рассчитан на три миллиона растений. А тепличный - на 400 тысяч. В качестве модельных культур были выбраны земляника, ежевика и виноград. "Убежден, у этого проекта и команды огромный потенциал", - заявил глава минобрнауки Валерий Фальков.

Здесь уже приступил к селекции и выращиванию субтропических культур - зизифуса, граната, оливы и других. В тепличных комплексах эти теплолюбивые растения вполне можно выращивать и в степной зоне Крыма и в других регионах России. Урожай оливкового сада позволит университету к 2025 году выпускать масло. Вуз приобрел итальянское оборудование, потратив более 3,5 миллиона рублей. А первая партия масла отжата осенью из плодов, созревших в открытом грунте.

Не менее 100 тысяч рублей в месяц будут получать в Омском аграрном научном центре ученые, вносящие существенный вклад в науку

Недавно на деньги мегагранта "Биотехнология для развития садоводства" университет купил оборудование для выращивания оздоровленного посадочного материала и биореакторы. "Прибор похож на мультиварку на кухне, - рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений университета Лавр Крюков. - Вы забрасываете ингредиенты, а он сам готовит "блюдо". Потом питательная среда автоматически разливается. После этого прибор следит за ее составом, температурой, кислотностью". Есть в "Агрополисе" и лаборатория, где растения лечат жидким азотом.

Омский аграрный научный центр тоже получил мегагрант. Его суперпшеница уже включена в Госреестр. Новые сорта внедряются на миллионах гектаров, а в Казахстане занимают 40 процентов рынка. Победа в конкурсе открывает перед омичами новые возможности.

"С 2021 по 2024 годы мы получим 300 миллионов рублей, - сообщил "РГ" директор центра Максим Чекусов. - Деньги направим на модернизацию, техническое обновление, современное оборудование. И составим конкуренцию мировой селекции". Стартовая площадка для нового развития в центре есть. Здесь функционируют десяток новых лабораторий, отделы картофеля, семеноводства, садоводства. Параллельно ученые работают над ускоренной селекцией, позволяющей вдвое быстрее вывести на рынок отечественные ноу-хау.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Недавно в центре открыли лабораторию молекулярно-генетических исследований. И теперь, применяя методы ДНК-маркирования, ученые могут создавать генотипы культур с заданными свойствами. А еще - иммунные сорта растений, урожайные и устойчивые к заболеваниям. В этом году на госиспытания центр передаст пшеницу, чья урожайность на три тонны выше лучших российских сортов. Еще одно направление - хлеб с повышенным содержанием полезных веществ.

Благодаря гранту в Омске откроют и лабораторию микроклонального размножения картофеля. По данным Россельхозцентра, в прошлом году доля семян иностранной селекции на полях регионов составляла 87,4 процента. В центре нацелены устранить это "недоразумение". И вводят стимулы. "Ученые, вносящие существенный вклад в науку, будут получать не менее 100 тысяч рублей уже в обозримой перспективе", - обещает Максим Чекусов.

Справка "РГ"

Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" в России открыт 41 селекционный центр, где ученые ведут работу по ключевым для нашей страны культурам: пшеница, кукуруза, ячмень, рис, соя, картофель, сахарная свекла, а также по другим полевым, овощным и плодовым культурам. Также здесь развивают мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козоводство, птицеводство и пчеловодство.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Сибирь ЮФО Республика Крым СФО Омская область Омск Национальные проекты 2019-2024

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