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08.06.2021 15:27
Рубрика: Общество

На Урале создадут сыры и йогурты для профилактики рака

Текст: Юлия Мякишева
Ученые Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Петрова совместно с коллегами из Уральского федерального университета разрабатывают новые функциональные продукты питания с биологически активными веществами (БАВ) растительного происхождения для профилактики фоновых, предраковых и онкологических заболеваний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К 2023 году ученые НМИЦ им. Петрова должны проверить и подтвердить эффективность БАВ из растительных экстрактов. Предполагается, что они должны снижать динамику метаболического синдрома, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, рака простаты, мастопатии, рака молочной железы. Наиболее активные и безопасные вещества станут основой для функциональных продуктов.

Фото: iStock
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Исследователи из УрФУ будут выделять БАВ из растений с помощью химических и ферментативных методов, ультразвуковой обработки и сверхкритической флюидной технологии.

Как рассказала "РГ" кандидат химических наук, профессор УрФУ Елена Ковалева, в ходе гранта Российского научного фонда будет осуществлен дизайн сыров с витаминами и антиоксидантами, растительных масла и молока с антиоксидантами, йогуртов с витаминами, которые вырабатываются в ходе технологического процесса микроорганизмами, а не вносятся в продукт в виде суспензий.

- Например, твердый сыр с астаксантином, который является мощным антиоксидантом, и после добавления в рецептуру изменил органолептические свойства сыра - его цвет стал ярко-оранжевым, а вкус кремовым, - сказала ученый.

Также в продукты может быть добавлен витамин D3, пеперин (экстракт перца, который помогает биологически активным веществам усваиваться при употреблении сыра), ресвератрол (защищает клетки от разрушения), изофлавоноиды (мощные антиоксиданты). Ученые планируют перерабатывать сырную сыворотку, отходной продукт производства сыра, с помощью специальных ферментов в галактоолигосахара - вещества-пребиотики.

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- Астаксантин, изофлавоноиды показали хорошую антиканцерогенную активность в испытаниях на животных. Эти вещества комплексного действия, у них есть и другие свойства: противовоспалительные, антиоксидантные, антидеабетические, антивозрастные. Например, изофлавоноиды в большом количестве употребляют в восточных странах вместе с соей. Благодаря такому питанию у этих наций вырабатывается достаточно количество специфических бактерий, которые продлевают молодость, здоровье и долголетие, - пояснила Елена Ковалева.

Она считает, что функциональное питание должно войти в рацион каждого человека. Его усвояемость выше, чем у БАДов, а значит выше эффективность.

- Человек живет меньше, чем мог бы, потому что неправильно питается и ведет малоактивный образ жизни, имеет вредные привычки и так далее. В наше время, когда хорошо развита медицина, нет голода, человек должен жить больше 100 лет, только со 120 лет должны появляться первые признаки старости. Если бы мы были более приближены к природе и получали с пищей и воздухом только необходимые вещества, были бы более активны, и старались противостоять стрессам, могли бы не заболевать серьезными недугами, - говорит она.

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По словам Елены Ковалевой, например, потребность в сладком у человека приобретенная. При этом пристрастие может привести к сахарному диабету. Решить проблему может функциональное питание со стевиозидами. Питательные конфеты с такой добавкой будут разрабатываться командой ученых УрФУ и института иммунологии в рамках другого исследования. Эти сладости должны быть питательными и не оказывать негативного влияния на организм.

Другой любопытный проект, о котором начали говорить еще несколько лет назад - беспохмельное пиво. Специалисты изучают, что происходит с метаболизмом, если в пиво добавляют БАВ, которые позволяют человеку не пьянеть. Сейчас проводятся испытания in vitro (в пробирке), потом планируются in vivo (на животных). Для проекта нашелся интересный партнер в Мюнхене, так что у исследования есть все шансы воплотиться в жизнь.

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