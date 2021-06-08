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08.06.2021 15:35
Рубрика: Общество

Талант три в одном

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 126(8477)
Если вдруг ко мне, как к Маяковскому, обратится за советом юноша, обдумывающий житье, решающий, с кого бы сделать жизнь, отвечу, не задумываясь: "Делай ее с товарища Грибова". Точно не прогадает.
Столь большой и тяжелый музыкальный инструмент Григорий выбрал в третьем классе школы. Фото: Татьяна Андреева/РГ Столь большой и тяжелый музыкальный инструмент Григорий выбрал в третьем классе школы. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Столь большой и тяжелый музыкальный инструмент Григорий выбрал в третьем классе школы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Товарищ Грибов (именно так, на "господина" он обидится) живет в Екатеринбурге, у него ответственная должность - ведущий инженер-электронщик отдела главного механика группы по обслуживанию станков с ЧПУ на заводе "Уральские локомотивы". Окончил Горный институт. Но новость, порадовавшая музыкальное сообщество, к станкам и локомотивам прямого отношения не имеет: Григорий Грибов занял первое место на международном музыкальном конкурсе World Open Online Music Competition, выступая как контрабасист в составе ансамбля "Камеранс". В этом конкурсе участвуют педагоги и их ученики из музыкальных школ, училищ и консерваторий со всего мира.

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Третьеклассник Гриша в музыкальную школу № 2, что на Уралмаше, попал случайно: однажды педагоги музыкалки пришли в класс и стали "заманивать". Гриша проникся сочувствием к одному, самому молодому: тот не мог наглядно продемонстрировать преимущества своего инструмента в силу его размера и неподъемного веса и грустил в сторонке. Так в жизнь Григория пришел огромный контрабас… и остался навсегда. Как и школьный ансамбль "Камеранс", в котором вместе с ним сегодня играет супруга Ольга (она флейтистка).

Контрабасу пришлось выдержать конкуренцию: учитель труда увлек Гришу радиоделом

Правда, контрабасу в свое время пришлось выдержать жесткую конкуренцию: к тому времени учитель труда успел увлечь мальчишку радиоделом, именно его в будущем Гриша без колебаний выберет своей профессией. А еще мама Ольга Николаевна, тренер по фигурному катанию, в три года поставила сына на коньки, и тренировки стали огромной частью жизни Гриши… до тех пор, пока его нога не выросла до 46-го размера, а ботинки для коньков такого размера достать было невозможно. Пришлось сменить спортивный профиль. Сегодня Григорий Грибов - двукратный чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов - по прыжкам в длину и в эстафете 4 по 400 метров.

После этого рассказа у меня остался лишь один вопрос к собеседнику: а в его сутках точно 24 часа или, может быть, таким разносторонним людям в небесной канцелярии выделяют дополнительные?

Фото: Ирина Никитина/РГ
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- Да нет, те же самые 24, - смеется Грибов. - Зимой после смены успеваю на тренировку в манеж, летом занимаюсь на школьном стадионе. Бросать ни спорт, ни музыку не собираюсь. А в детстве даже балбесничать успевал, как все.

Вот вам пожалуйста, и рецепт приготовления своими руками из доступных ингредиентов счастливой, разносторонней, успешной жизни. Да только воспользоваться им сложно, что и сам Грибов, растящий сына и дочь, прекрасно понимает. Нет больше школьных трудовиков, учивших мальчишек важным мужским делам. Не ходят педагоги по школам, выискивая талантливых ребят, а ждут, когда "потребители образовательных услуг" принесут им свои сертификаты на допобразование, номинала которых на драмкружок и кружок по фото, может, и хватит… А вот если их предъявителю еще и петь охота или рисовать... И спортивным тренерам теперь важен не охват, а результат. И манящая Вселенная в окошке айфона сулит подросткам блестящие перспективы по щелчку пальца. В общем, неправда, что счастливым быть просто. Но возможные маршруты проложены, и это вдохновляет.

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