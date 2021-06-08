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08.06.2021 11:18
Рубрика: Власть

Рябков: Байден услышит о том, что обвинения по Украине идут не по адресу

Текст: Марина Алешина

Тема конфликта на юго-востоке Украины обязательно будет затронута на предстоящем российско-американском саммите в Женеве 16 июня. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден услышит "полное, яркое, понятное изложение, почему не получается продвинуться к урегулированию, кто несет за это ответственность и какова здесь роль США". Это подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По словам Рябкова, которого цитирует РИА Новости, российская сторона объяснит американским партнерам, "почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, не по адресу".

Дипломат напомнил, что РФ не выступает стороной конфликта и, соответственно, Минских соглашений - в отличие от Киева, который по-прежнему отказывается вести прямой диалог с представителями Донбасса. В этом и состоит главная проблема, которую игнорируют в Вашингтоне, считают на Смоленской площади.

Переговоры лидеров двух стран запланированы на 16 июня. В центре внимания глав государств будут вопросы двусторонних отношений. Ранее президент России отметил необходимость найти пути их урегулирования, поскольку "сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне".

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