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08.06.2021 11:56
Рубрика: Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Текст: Ольга Игнатова
В июне россиян ожидает одна короткая рабочая неделя, напомнили "Российской газете" в Роструде.

"При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня",- уточнили в ведомстве.

Фото: iStock
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Так как в этом году праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня. Соответственно отдыхать россияне будут с 12 по 14 июня включительно. А затем, со вторника, 15 июня, большинство работников ждёт четырехдневная рабочая неделя.

Накануне заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал "Российской газете", что у тех россиян, которые в предпраздничные дни находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске, этот отпуск станет чуть-чуть длиннее. "По общему правилу, если на отпуск выпадает праздничный день, то отпуск на один день продлевается. Перечень таких праздничных дней содержится в ст. 112 Трудового кодекса. Если работодатель отказывается продлевать отпуск, то это незаконно, и, чтобы отстоять свои права, стоит письменно обратиться с заявлением к работодателю", - уточнил юрист.

Он также напомнил, что в предпраздничный день,11 июня, продолжительность рабочего дня или смены будет сокращена на один час.

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