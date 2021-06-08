Самые яркие дискуссии в деловой программе российского рынка фильмов и сериалов

Москва как международный кинохаб, социальное кино, перспективы российских актеров за рубежом - вот лишь некоторые из тем, которые обсуждаются в эти дни в рамках Третьего международного рынка фильмов, сериалов, телешоу и анимации Key Buyers Event: digital edition. Также в фокусе внимания российских и международных участников - государственная поддержка копродукции и экспорта креативных индустрий, глобальные цифровые тренды, образование в киноиндустрии, прорыв российской анимации на международных рынках и многое другое.

Key Buyers Event: digital edition (KBE) открылся уже сегодня. На платформе пройдут 17 деловых мероприятий: панельные дискуссии, эксклюзивные сессии, презентации и интервью. Видеть их могут лишь зарегистрированные участники. Но, поскольку "РГ" выступает партнером мероприятия, организованного Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, то имеем право предоставить нашим читателям полностью запись одной из дискуссионных панелей. А именно той, в которой представителями госструктур обсуждается поддержка экспорта киноиндустрии в России. Модератор сессии - автор этих строк.

Спикеры: руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко и генеральный директор Роскино Евгения Маркова. Они рассказывают о возможностях кинопроизводства для международных кинематографистов и в целом о поддержке индустрии после пандемии. Информационный партнер сессии - "Российская газета".

Какие еще панельные дискуссии будут слушать участники KBE с 8 по 12 июня? Вот аннотации некоторых из них.

Возможности копродукции: государственное и частное финансирование

В рамках этой сессии начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко рассказывает о новых копродукционных соглашениях и государственном финансировании миноритарной копродукции. Руководитель направления международного сотрудничества фонда "Кинопрайм" Анна Шалашина говорит о поддержке международных продюсеров со стороны единственного частного фонда в России. Продюсер Мила Розанова делится своим опытом создания копродукционного проекта "Оставь печаль свою" (Shake Your Cares Away, режиссер Том Шовал), который получил миноритарную поддержку копродукции. Модератор дискуссии - генеральный директор аналитической компании Estimate Company Мария Вогт.

Российские актеры на международной арене

Международная карьера и будущее российских актеров на глобальной арене - тема обсуждения ведущего европейского агента по талантам Ричарда Кука c известным кастинг-директором Фрэнком Мойзеллом ("Викинги", "Тюдоры", "Страшные сказки") и норвежским продюсером и президентом клуба европейских продюсеров Гудни Хуммельволл. С российской стороны спикеры: актер Юрий Колокольников ("Игра престолов", "Довод", "Американцы") и актриса Софья Лебедева ("МакМафия").

Место съемок - Москва

Эта дискуссия для демонстрации участникам рынка города Москвы как привлекательной локации. Иностранные участники Шэн Тэм (компания Holiday Pictures Ltd.), Кейт Гловер (Inside Pictures), Филипп Мартинез (Bauer MartinezStudios) делятся опытом съемок в российской столице. Так, Москва становилась местом действия таких фильмов, как "Затерянные в России" (продюсер Шэн Тэм), сериал "МакМафия" (продюсер Кейт Гловер), "Виктор" с Жераром Депардье и Элизабет Херли (режиссер Филипп Мартинез). Художник-постановщик сериала HBO "Чернобыль" Люк Халл, получивший за эту работу премию British Academy Television Craft Award (одна из категорий премии BAFTA) также говорит о процессе съемок в российской столице.

Также спикеры дискуссии - представители крупнейших российских продакшн-компаний по организации съемок в Москве для международных проектов. Продюсер Bazelevs Валерий Купеев, режиссер и сценарист Михаил Идов, независимые продюсеры Ольга Каширина и Маргарита Искандарова. Модератор - Мартин Блэни, корреспондент Screen International, одного из ведущих мировых изданий в сфере киноиндустрии.

Почему выбирают российский контент и российских партнеров

За последние несколько лет российский контент стал более востребованным международными дистрибьюторами. Ведущие игроки мирового рынка контента расскажут об успешных кейсах взаимодействия с российскими компаниями. В числе примеров - сотрудничество видеосервиса Start и ZDF (Германия), "Централ Партнершип" и BF Distribution (Латинская Америка), 1-2-3 Production и Beta Film GmbH (Германия).

О взаимовыгодном партнерстве и новых сделках расскажут исполнительный вице-президент по международным продажам и копродукции видеосервиса Start Дарья Бондаренко и директор ZDFE.Drama Мирела Настазе; директор по продажам, международным отношениям и копродукции 1-2-3 Production Надежда Зайончковская и вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик; генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин и партнер компании BF Distribution Юлиана Якобсен; генеральный директор продюсерской компании "Среда" Иван Самохвалов и генеральный директор Armoza Formats (Израиль) Ави Армоза.

Модераторами выступят Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент", представляющей главные мировые рынки аудиовизуального контента MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ, и Фабрицио Феррара, директор по международному бизнесу издания Prensario.

Импакт-контент в России

В рамках этой дискуссии обсуждаются перспективы социально ответственного контента в России. Генеральный директор "Национальной Медиа Группы" Светлана Баланова рассказывает о новом направлении "НМГ" - производстве и дистрибуции развлекательного контента, привлекающего внимание аудитории к общественно значимым проблемам. Еще один спикер - независимый режиссер, продюсер и сценарист Гаянэ Петросян, которая в разные годы являлась автором сценария и продюсером масштабных документальных проектов ("Рожденные свободными", "Планета Байкал", "Пепел Вселенной", "Клеймо").

В числе международных участников панели - Энди Уитаккер, основатель компании Dogwoof - дистрибьютора британских фильмов, посвященных социальным проблемам ("Корпорация "Еда", "Бирманский видеорепортер") - и Мэри Назари, генеральный директор Majella Film Group Italy. Модерирует сессию Никита Тихонов-Рау, основатель первой в России лаборатории социального кино "Третий сектор".

Прорыв российской анимации на международных рынках

Российская анимация последние несколько лет является лидером экспорта российского контента и уже хорошо известна как профессиональной аудитории, так и широкому зрителю за рубежом. В числе недавних достижений - первое место по просмотрам в мире на платформе Netflix мультфильма "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" студии Wizart; отбор в конкурсную программу "Cannes XR" на кинорынке Marche du Film Каннского международного кинофестиваля российско-белорусского анимационного VR-сериала "Под подушкой".

Спикеры - генеральный продюсер студии Wizart Владимир Николаев, глава направления международной копродукции ГК РИКИ Алина Мартьянова, руководитель отдела международных проектов "Союзмультфильм" Валерия Коротина, директор департамента анимации "СТС Медиа" Ксения Гордиенко. Сессию проводит главный редактор международного издания Animation Magazine Рамин Захед.

Кстати

Также в рамках деловой программы KBE проходит эксклюзивная сессия Post Production@Netflix, где своим опытом делятся специалисты компании NETFLIX EMEA Томас Людеманн и Эдмон Лаккон. Эта сессия вызывает наибольший интерес у участников.

Кроме того, в рамках мероприятия - презентации российских сервисных продакшн-компаний и VOD-платформ, которые проводит генеральный директор Роскино Евгения Маркова. А еще - несколько индивидуальных интервью: с режиссером Андреем Кончаловским, продюсером Ави Армозой и киноагентом Робом Кеннелли, о них писала "РГ".