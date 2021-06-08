Skoda начала производство своего самого маленького и дешевого кроссовера

Компания Skoda начала выпуск товарных экземпляров самого маленького кроссовера в своей гамме - субкомпактного Kushaq. Поскольку целевым рынком для модели является Индия, там же ее и производят - на заводе в городе Шакан. Однако в перспективе модель может появиться и в других странах, в т.ч. в леворульном варианте.

Kushaq представили в марте 2021 года, по сути это модифицированная версия Volkswagen Taigun. Тот, в свою очередь, представляет собой праворульный вариант модели T-Cross, дебютировавшей в 2018-м и выпускаемый параллельно в Китае, Бразилии и Испании. У Skoda относительно Volkswagen собственное оперение кузова, другое оформление задней части, оригинальные фары и фонари.

Длина, ширина и высота Kushaq составляют 4225, 1760 и 1612 мм соответственно, колесная база - 2651 мм. Дорожный просвет - 188 мм. Объем багажника - 385 литров. Машина создана на платформе MQB-A0 в адаптированной для плохих дорог спецификации.

Гамма двигателей новинки включает два агрегата - это бензиновые турбомоторы объемом 1,0 или 1,5 л. Первый выдает 110 л.с. мощности, второй - 150 л.с. В стандартной конфигурации оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, за доплату с 1,0-литровым агрегатом предлагается гидромеханический "автомат" (количество ступеней не уточняется), с 1,5-литровым - 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - только передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе.

Цена новинки в Индии - 1-1,6 млн рупий в зависимости от комплектации (1-1,6 млн рублей).