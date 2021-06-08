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08.06.2021 01:24
Рубрика: В мире

США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана завершен наполовину. С таким заявлением выступил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Захарова: США могут вывести войска из Афганистана раньше сентября

По его словам, процесс идет гладко и комфортными темпами, пишет РИА Новости. Генерал также отметил, что США намерены "с более широких горизонтов" преследовать "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) и ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). США работают с друзьями и партнерами в регионе, чтобы "выстроить подобный потенциал в будущем", заключил Маккензи.

В начале июня командование сообщало о выводе трети своего контингента. Также указывалось, что военнослужащие США передали в распоряжение минобороны Афганистана шесть военных баз в разных провинциях страны.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории Соединенных Штатов. Войска должны быть выведены к 11 сентября.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан

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