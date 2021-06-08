Сын генерала Младича надеется на пересмотр пожизненного приговора

Семья бывшего командующего боснийских сербов надеется на пересмотр решения Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге через механизм ревизии. Об этом заявил сын генерала Ратко Младича Дарко.

"Сначала надо прочитать приговор и посмотреть на основания для ревизии. Существует инструмент ревизии, через который можно требовать пересмотра приговора", - цитирует Дарко Младича РИА Новости.

Напомним, ранее судьи Апелляционной палаты полностью подтвердили предыдущий пожизненный приговор генералу, вынесенный в 2017 году. При этом в коллегии из пяти судей одна, Приска Матимба Ниямбе из Замбии, высказалась о противоположном мнении.

Дарко Младич отметил, что приговор, по его мнению, не мог быть другим, поскольку иначе он бы перечеркнул 30-летнюю работу гаагского правосудия. "До сих пор здесь все делалось таким образом, чтобы оправдать развал Югославии и нападки на сербский народ, его политических и военных лидеров", - подчеркнул он.

Дарко напомнил, что его отец серьезно болен, но как на его здоровье сказалось последнее решение, он выяснит в ходе их встречи.