В Apple Music стала доступна музыка в наивысшем качестве

В сервисе Apple Music стала доступна музыка в Lossless. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Apple.

С сегодняшнего дня подписчики Apple Music смогут послушать более 75 миллионов песен в формате Lossless Audio. Apple использует формат ALAC (Apple Lossless Audio Codec), в котором музыка передается без сжатия.

Чтобы включить Lossless Audio, подписчикам Apple Music достаточно включить соответствующий параметр в разделе "Настройки" > "Музыка" > "Качество аудио". Здесь можно выбрать разное разрешение файлов для разных типов подключения: по сотовой сети, по Wi Fi или для загруженной музыки.

Кроме того, треки будут поддерживать формат Dolby Atmos. Песни с поддержкой Dolby Atmos будут автоматически воспроизводиться на всех наушниках AirPods и Beats с чипом H1 или W1, а также на встроенных динамиках новейших моделей iPhone, iPad и Mac.

Цена на Apple Music останется прежней - в России это 169 рублей за подписку для одного человека и 269 рублей за семейную.