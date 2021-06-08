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08.06.2021 12:45
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Текст: Татьяна Замахина
В Вашингтоне не считают нужным допускать Украину к полноправному членству в НАТО. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя расчеты Киева.
Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA
Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Ранее стало известно, что киевские власти неверно истолковали заявления президента США Джо Байдена на эту тему, которые тот сделал во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили информационному порталу Axios в Совете национальной безопасности Белого дома. Белый дом, согласно данной информации, отрицает, что Байден якобы высказался за предоставление украинскому государству плана действий по членству в НАТО.

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Украина просто не соответствует критериям страны, которая может быть принята в альянс, отметил Новиков в комментарии RT. По его оценке, НАТО рассматривает Украину только как сферу своих интересов, а на полноправное членство Киеву рассчитывать не стоит.

По оценке депутата, Вашингтон сможет "использовать Украину в своих авантюрах, в том числе и военного характера" и без принятия в НАТО. Ведь политика Киева давно утратила даже подобие суверенитета.

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