В Госдуме назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Ранее стало известно, что киевские власти неверно истолковали заявления президента США Джо Байдена на эту тему, которые тот сделал во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили информационному порталу Axios в Совете национальной безопасности Белого дома. Белый дом, согласно данной информации, отрицает, что Байден якобы высказался за предоставление украинскому государству плана действий по членству в НАТО.
Украина просто не соответствует критериям страны, которая может быть принята в альянс, отметил Новиков в комментарии RT. По его оценке, НАТО рассматривает Украину только как сферу своих интересов, а на полноправное членство Киеву рассчитывать не стоит.
По оценке депутата, Вашингтон сможет "использовать Украину в своих авантюрах, в том числе и военного характера" и без принятия в НАТО. Ведь политика Киева давно утратила даже подобие суверенитета.