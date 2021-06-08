В Госдуме назвали нереальным вступление Украины в НАТО

В Вашингтоне не считают нужным допускать Украину к полноправному членству в НАТО. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя расчеты Киева.

Ранее стало известно, что киевские власти неверно истолковали заявления президента США Джо Байдена на эту тему, которые тот сделал во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили информационному порталу Axios в Совете национальной безопасности Белого дома. Белый дом, согласно данной информации, отрицает, что Байден якобы высказался за предоставление украинскому государству плана действий по членству в НАТО.

Украина просто не соответствует критериям страны, которая может быть принята в альянс, отметил Новиков в комментарии RT. По его оценке, НАТО рассматривает Украину только как сферу своих интересов, а на полноправное членство Киеву рассчитывать не стоит.

По оценке депутата, Вашингтон сможет "использовать Украину в своих авантюрах, в том числе и военного характера" и без принятия в НАТО. Ведь политика Киева давно утратила даже подобие суверенитета.