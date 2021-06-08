Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО

Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом информационному порталу Axios сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Отмечается, что американская сторона и украинское правительство опубликовали противоречивые заявления по итогам телефонного разговора президентов. По версии Киева, Байден "подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО", пишет ТАСС.

Однако в Белом доме это отрицают. "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку", - сообщили Axios в СНБ. В исправленном сообщении украинского правительства теперь говорится, что президент Украины Владимир Зеленский "отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

Напомним, что в ходе состоявшихся в понедельник телефонных переговоров Байден и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией, сотрудничество в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19. Байден также выразил готовность принять Зеленского в Белом доме после возвращения из своей поездки в Европу.