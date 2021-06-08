"Вольный стрелок" в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко заговорит на "компьютерном" языке, летний фестиваль в Кафедральном соборе св. Петра и Павла откроется раритетами Шуберта, а группа "Браво" наполнит Зеленый театр ВДНХ духом романтики, свободы и рок-н-ролла.

Кто играет: Нажмиддин Мавлянов, Мария Макеева, Станислав Ли, Игорь Коростылев и др.

Что играет: К. М. фон Вебер - "Вольный стрелок".

Почему идти: "Вольный стрелок" - история о романтической любви и потусторонних силах - покорила Германию ровно два века назад. И не только великолепными мелодиями - на оперной сцене тогда впервые заговорили на современном немецком языке. Новая постановка МАМТ, приуроченная к 200-летию "Вольного стрелка", использует другой язык - язык компьютерных игр. Режиссер Александр Титель сталкивает в спектакле реальный мир с виртуальным - online и offline. Насколько они взаимозаменяемы - вопрос, на который современный мир ищет ответ. И в жизни, и в опере.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; 9, 10, 11 июня; 800 - 3 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный оркестр (солист и дирижер Борис Березовский).

Что играет: Р. Шуман - Концерт для фортепиано с оркестром, Ф. Лист - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, Э. Григ - Концерт для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Фортепианный концерт Шумана своей мечтательной лирикой напоминает его камерные произведения. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Листа полон экстатического возбуждения и волевого начала. Романтический порыв чувств и свободные мелодические фразы свойственны концерту Грига. Выступая сразу в двух ипостасях - дирижера и солиста - Борис Березовский соединит три равновеликих произведения, подчеркнув тончайшие нюансы каждого из них.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 12 июня; 2 000 - 4 000 руб.

Фото: Благотворительный Фонд "Бельканто"

Кто играет: Государственный оркестр "Гусляры России".

Что играет: Киномузыка М. Жарра, В Косма, Дж. Уильямса, Г. Шора.

Почему идти: Путешествие летним вечером по Москве-реке под музыку большого оркестра - практически идеальное рандеву для влюбленных, да и вообще для любителей романтики. Под шелест речной волны оркестр "Гусляры России" исполнит известные темы из популярных кинофильмов. "Звездные войны" и "Гарри Поттер", "Властелин колец" и "История любви". От моста "Багратион" до причала "Международная выставка" - всего полтора часа плавания, но целых полтора часа мечты и ностальгии.

Где, когда, сколько: Теплоход "Рио-4"; 9 июня, 7 июля; 3 000 - 4 400 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Браво".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Стиляги из Москвы" наполнят Зеленый театр духом романтики, свободы и рок-н-ролла. Последние несколько лет "Браво" подводили промежуточные итоги, выпустив сборник хитов, альбом кавер-версий, авторизованную биографию и фильм о своей истории. Но их концерты, даже нечастые, по-прежнему доказывают, что Евгений Хавтан со товарищи живее всех живых. Тем более в антураже ВДНХ на пороге долгожданного лета, которое прекрасно рифмуется с песней об оранжевом галстуке.

Где, когда, сколько: 13 июня; Зеленый театр ВДНХ; 1 500 - 9 000.

Фото: Фонд "Коллегиум Музикум"

Кто играет: Сергей Костылев, Антон Якушев, Елена Федотова, Федор Землеруб, Игорь Голованов, Антон Моисеенко, Михаил Шиленков, Алексей Камеш, Даниэль Сальвадор.

Что играет: Ф. Шуберт - Четыре фуги для органа, Октет для двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса, кларнета, фагота и валторны

Почему идти: Летний фестиваль в Кафедральном соборе св. Петра и Павла обещает искушенным слушателям музыкальные раритеты, а популярную классику - тем, кто только начинает приобщаться. Первый концерт фестиваля угодит и тем, и другим. Органные произведения Шуберта с их напевными мелодиями придутся по душе неофитам. С другой стороны, технически сложный Октет сулит меломанам особенно яркие эмоции. В дальнейшем на фестивале "Лето в соборе" выступят такие коллективы, как Московский государственный академический симфонический оркестр, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова, а также известный мультиинструменталист Александр Князев и целая плеяда органистов.

Где, когда, сколько: Евангелическо-лютеранский собор Св. Петра и Павла; 10 июня; 1 600 - 2 500 руб.