В Москве стала популярной подписка на автомобили

Жители Москвы и других российских мегаполисов стали активнее брать автомобили по подписке. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "СберАвтоподписка", самые популярные марки у пользователей - Skoda, Volkswagen и Mercedes.

Подписка - это особая форма пользования машиной, когда ты не приобретаешь ее в собственность, а вносишь некую абонентскую плату за возможность на ней ездить. И это уже не каршеринг. Оформил договор, положим, на три года - все, в течение всего этого периода авто закреплено за одним человеком.

"На Западе подписка подразумевает, что пользователь может постоянно менять даже классы машины, - сообщил издатель портала "Трушеринг.ру" Юрий Николаев. - Допустим, летом рассекаешь на кабриолете, осенью пересел на минивэн, зимой - на внедорожник". То есть в Европе это как бы способ развлечения. Чтобы купить себе целый автопарк и "менять колеса" по меняющимся предпочтениям, денег не напасешься. А вот подписаться - вполне себе доступный каприз. Но! Машина остается в собственности оператора.

Собственность - это главное стоп-слово, которое отталкивает от подписки большинство российских автолюбителей, считает автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. В Европе арендная культура в принципе развита лучше. "Мы тоже постепенно идем к коллективному пользованию всем движимым и недвижимым имуществом, - рассуждает он. - Но автомобилизация в России началась не так давно. Еще в советские годы купить машину было трудно: нужно было стоять в очередях. "Ласточка" стала чуть ли не сакральным пространством. Поэтому сейчас нам крайне трудно понять: как это вообще возможно - платить не за свою машину!".

Однако если продажи демонстрируют по отношению к прошлому году 20-процентный рост, то подписка - многократный! Почему же обороты этого сервиса раскрутились?

Подписка - это когда на машине ездите только вы, но она остается в собственности оператора

"РГ" проанализировала подписочные приложения нескольких компаний. Принцип работы одинаковый, отличаются лишь детали. Основная выгода пользователя в том, что в стоимость подписки входит сервис, ОСАГО и каско. А что с ценами? Самым бюджетным подписным авто оказался Volkswagen Polo - от 15 000 руб. в месяц. Однако теперь эта машина в сегменте подписки в дефиците - расхватали!

Что же в итоге выгоднее - подписка или покупка? До копеек подсчитать крайне трудно, однако мы все попробовали прикинуть. "Автостат" не так давно вывел усредненную стоимость владения машиной - то есть суммировал все сопутствующие расходы. Подробная калькуляция на ее основе - в нашей инфографике. Здесь же озвучим краткий вывод: с учетом возможной перепродажи купленного авто подписка обойдется дороже примерно в 200 тыс. руб. в пятилетней перспективе. А "вычесть" из этой суммы можно минуты и часы хлопот с сервисом, очередей в ГИБДД, поездок по автомагазинам. И здесь многое будет зависеть от того, в какую сумму единицу своего времени ценит каждый автолюбитель.